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Вибух у Дніпрі: ЗС РФ могли вдарити по місту ракетою "Іскандер-М" (фото, оновлено)

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Фото: Скриншот | Фото ілюстративне. На місці вибуху в Дніпрі здіймається чорний дим

У Дніпрі 10 квітня після 16:00 пролунав вибух. Російські війська могли запустити з Таганрога балістичну ракету "Іскандер-М".

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Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння з південно-східного напрямку та швидкої цілі в напрямку Дніпра.

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Моніторингові канали повідомили про застосування ЗС РФ балістичної ракети "Іскандер-М" і вихід із Таганрога. Дальність ураження цілей ракетою "Іскандер-М" доходить до 500 кілометрів.

Місцеві пабліки поширили фото наслідків прильоту. На місці вибуху здіймається чорний дим і почалася сильна пожежа.

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Ракета "Іскандер-М" вражає цілі на відстані до 500 кілометрів.

Дніпропетровська обласна військова адміністрація пізніше підтвердила ворожий удар ракетою по Дніпру. Відомо, що на місці прильоту виникла масштабна пожежа.

"Є руйнування на території цивільного об'єкта. Попередньо троє постраждалих. Усі деталі з'ясовуємо", — розповів глава відомства Сергій Лисак.

Також глава ОВА додав, що внаслідок атаки армії РФ загинув 42-річний чоловік.

На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкта. Попередньо троє постраждалих. Усі деталі з'ясовуємо.

Нагадаємо, росіяни постійно модернізують своє озброєння. Через це балістичні ракети "Іскандер" стало набагато важче збивати.

ЗС РФ увечері 4 квітня вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. За час великої війни це була атака з найбільшою кількістю загиблих українських дітей