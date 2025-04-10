ВС РФ атакуют Украину новыми БПЛА: дроны разбрасывают взрывчатку (фото)
Российские оккупанты начали запускать по Украине беспилотники, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Вражеские дроны могут поражать любой регион.
Фотографии опасных частей показало Министерство внутренних дел Украины.
"Внимательно посмотрите на фото: так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Изображенные предметы найдены в Киеве, их внешний вид может отличаться", — сообщили специалисты.
Такие беспилотники войска РФ могут использовать для поражения любого региона страны. Риск чрезвычайно высок, ведь время взрыва этих боеприпасов неизвестно.
В МВД советуют обязательно предупредить родственников об этой опасности. В случае нахождения подобного предмета не стоит подходить и тем более трогать его. Нужно позвонить по телефону 101, 102 или 112.
Фокус писал, как речная флотилия ВМС Украины отражает атаки дронов-камикадзе "Шахед". Для этого применяются штурмовые американские катера Sea Ark Dauntless.
Компания Saildrone оснастила морской беспилотник Surveyor антенной решеткой BlueSentry. Благодаря технологии дрон может вести длительную подводную разведку.