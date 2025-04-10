ВС РФ атакуют Украину новыми БПЛА: дроны разбрасывают взрывчатку (фото)

Российские оккупанты начали запускать по Украине беспилотники, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Вражеские дроны могут поражать любой регион.

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Фотографии опасных частей показало Министерство внутренних дел Украины.

"Внимательно посмотрите на фото: так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Изображенные предметы найдены в Киеве, их внешний вид может отличаться", — сообщили специалисты.

Риск от новых дронов чрезвычайно высок

Такие беспилотники войска РФ могут использовать для поражения любого региона страны. Риск чрезвычайно высок, ведь время взрыва этих боеприпасов неизвестно.

В МВД советуют обязательно предупредить родственников об этой опасности. В случае нахождения подобного предмета не стоит подходить и тем более трогать его. Нужно позвонить по телефону 101, 102 или 112.

Фокус писал, как речная флотилия ВМС Украины отражает атаки дронов-камикадзе "Шахед". Для этого применяются штурмовые американские катера Sea Ark Dauntless.

Компания Saildrone оснастила морской беспилотник Surveyor антенной решеткой BlueSentry. Благодаря технологии дрон может вести длительную подводную разведку.