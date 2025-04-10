ЗС РФ атакують Україну новими БПЛА: дрони розкидають вибухівку (фото)

Російські окупанти почали запускати по Україні безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Ворожі дрони можуть вражати будь-який регіон.

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Фотографії небезпечних частин показало Міністерство внутрішніх справ України.

"Уважно подивіться на фото: так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зображені предмети знайдені в Києві, їхній зовнішній вигляд може відрізнятися", — повідомили фахівці.

Ризик від нових дронів надзвичайно високий

Такі безпілотники війська РФ можуть використовувати для ураження будь-якого регіону країни. Ризик надзвичайно високий, адже час вибуху цих боєприпасів невідомий.

У МВС радять обов'язково попередити родичів про цю небезпеку. У разі знаходження подібного предмета не варто підходити і тим більше чіпати його. Потрібно зателефонувати за номером 101, 102 або 112.

Фокус писав, як річкова флотилія ВМС України відбиває атаки дронів-камікадзе "Шахед". Для цього застосовуються штурмові американські катери Sea Ark Dauntless.

Компанія Saildrone оснастила морський безпілотник Surveyor антенною решіткою BlueSentry. Завдяки технології дрон може вести тривалу підводну розвідку.