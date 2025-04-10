ЗС РФ атакують Україну новими БПЛА: дрони розкидають вибухівку (фото)
Російські окупанти почали запускати по Україні безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Ворожі дрони можуть вражати будь-який регіон.
Фотографії небезпечних частин показало Міністерство внутрішніх справ України.
"Уважно подивіться на фото: так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зображені предмети знайдені в Києві, їхній зовнішній вигляд може відрізнятися", — повідомили фахівці.
Такі безпілотники війська РФ можуть використовувати для ураження будь-якого регіону країни. Ризик надзвичайно високий, адже час вибуху цих боєприпасів невідомий.
У МВС радять обов'язково попередити родичів про цю небезпеку. У разі знаходження подібного предмета не варто підходити і тим більше чіпати його. Потрібно зателефонувати за номером 101, 102 або 112.
Фокус писав, як річкова флотилія ВМС України відбиває атаки дронів-камікадзе "Шахед". Для цього застосовуються штурмові американські катери Sea Ark Dauntless.
Компанія Saildrone оснастила морський безпілотник Surveyor антенною решіткою BlueSentry. Завдяки технології дрон може вести тривалу підводну розвідку.