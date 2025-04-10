Взрывы в Озерном Житомирской области: дрон ВС РФ ударил по жилому дому, много раненых (видео)

Российский ударный дрон попал в пятиэтажный жилой дом в городе Озерное Житомирской области. Ранения получил ребенок 2011 года рождения.

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Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

В результате взрыва повреждения получили не менее пяти домов. Один человек погиб, а еще пять получили ранения, включая ребенка 2011 года рождения. Пострадавшие находятся в больницах области.

На месте происшествия работают спасатели и оперативно-следственная группа. Жителям поврежденных квартир власти обещают выдать строительные материалы и другую необходимую помощь для устранения разрушений.

Воздушную тревогу в Житомирской области объявили ​​в 17:02. Воздушные силы ВСУ заявляли, что регион находился под массированной атакой БПЛА с севера. Отбой воздушной тревоги объявили в 20:08.

РосСМИ пишут о якобы ударе вблизи "бронетанкового завода, где работают с западной техникой и у авиабазы".

Напомним, 10 апреля оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер М" по Днепру. Снаряд попал по заводу "Биосфера".

Воздушные силы ВСУ предупреждали о значительном улучшении иранских дронов-камикадзе "Шахед". Композитные материалы для фюзеляжа уменьшили влияние средств РЭБ на аппараты.