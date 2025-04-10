Вибухи в Озерному Житомирської області: дрон ЗС РФ вдарив по житловому будинку, багато поранених (відео)

Російський ударний дрон влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у місті Озерне Житомирської області. Поранення отримала дитина 2011 року народження.

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Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали щонайменше п'ять будинків. Одна людина загинула, а ще п'ятеро дістали поранення, включно з дитиною 2011 року народження. Постраждалі перебувають у лікарнях області.

На місці події працюють рятувальники та оперативно-слідча група. Мешканцям пошкоджених квартир влада обіцяє видати будівельні матеріали та іншу необхідну допомогу для усунення руйнувань.

Повітряну тривогу в Житомирській області оголосили о 17:02. Повітряні сили ЗСУ заявляли, що регіон перебував під масованою атакою БПЛА з півночі. Відбій повітряної тривоги оголосили о 20:08.

РосЗМІ пишуть про нібито удар поблизу "бронетанкового заводу, де працюють із західною технікою і біля авіабази".

Нагадаємо, 10 квітня окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер М" по Дніпру. Снаряд влучив по заводу "Біосфера".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про значне поліпшення іранських дронів-камікадзе "Шахед". Композитні матеріали для фюзеляжу зменшили вплив засобів РЕБ на апарати.