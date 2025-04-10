"Влупили по складу серветок і памперсів": Філатов про приліт ракети "Іскандер" у Дніпрі (фото)

Російські війська вдарили балістичною ракетою по складу серветок і памперсів. Власник заводу "Біосфера" підтвердив приліт по об'єкту.

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Подробиці російського обстрілу повідомив у Telegram мер Дніпра Борис Філатов.

"Давайте швидко, російською і без офіційної пропаганди. Щоб навіть деб***м було зрозуміло... Пі***ри влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких "офіцерів НАТО" і "найманців". Я особисто говорив із власником", — поінформував градоначальник.

Філатов назвав російський удар по Дніпру неприкритим терором.

"Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках. Поки один дідусь мріє, щоб його цілували в ж**у і робити deals. Ще ніколи "наддержава" не мала такого смішного і жалюгідного вигляду", — зазначив мер.

Очевидно, Філатов мав на увазі тарифну політику президента США Дональда Трампа. Американський лідер висміював інші країни, які намагаються знизити мита на імпорт, і говорив, що його "цілують у дупу".

Удар по Дніпру: ЗС РФ поцілили по підприємству "Біосфера"

Власник Biosphere Corporation Андрій Здесенко в коментарі журналу Forbes заявив, що через російську атаку постраждало підприємство "Біосфера".

"Поки не зрозуміло, що з людьми. Працює велика кількість техніки", — коротко пояснив бізнесмен.

За його словами, одна людина загинула під час надання медичної допомоги у "швидкій", інші були поранені.

У Дніпрі розташований один із підрозділів Biosphere Corporation "КПД" площею 34 000 кв. метрів. Підрозділ "Біосфери" включає в себе виробництво, логістичний центр і офіс. Там виробляють продукцію під торговими марками "Фрекен Бок", Smile та інші.

Дніпровська обласна прокуратура показала фотографію з місця прильоту ракети "Іскандер М". Відомо про одного загиблого і трьох поранених унаслідок влучання снаряда.

"Пошкоджено інфраструктуру. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", — додали прокурори.

Нагадаємо, вибух у Дніпрі 10 квітня пролунав після 16:00. Моніторингові канали писали про запуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Таганрога.

Наприкінці березня ЗС РФ вдарили ракетою по комплексу "Бартоломео" підприємця Валерій Шамотія. Він увійшов до рейтингу Фокуса "100 найбагатших українців" і оголошував збір на відновлення ресторану.