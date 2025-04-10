"Влупили по складу салфеток и памперсов": Филатов о прилете ракеты "Искандер" в Днепре (фото)

Российские войска ударили баллистической ракетой по складу салфеток и памперсов. Владелец завода "Биосфера" подтвердил прилет по объекту.

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Подробности российского обстрела сообщил в Telegram мэр Днепра Борис Филатов.

"Давайте быстро, на русском и без официальной пропаганды. Чтобы даже деб***м было понятно… Пи***ры влупили ракетой по складу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит. Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с собственником", — проинформировал градоначальник.

Филатов назвал российский удар по Днепру неприкрытым террором.

"Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам. Пока один дедушка мечтает, чтобы его целовали в ж**у и делать deals. Еще никогда "сверхдержава" не выглядела так смешно и жалко", — указал мэр.

Очевидно, Филатов имел в виду тарифную политику президента США Дональда Трампа. Американский лидер высмеивал другие страны, которые пытаются снизить пошлины на импорт и говорил, что его "целуют в задницу".

Удар по Днепру: ВС РФ попали по предприятию "Биосфера"

Владелец Biosphere Corporation Андрей Здесенко в комментарии журналу Forbes заявил, что из-за российской атаки пострадало предприятие "Биосфера".

"Пока не понятно, что с людьми. Работает большое количество техники", — кратко пояснил бизнесмен.

По его словам, один человек погиб во время оказания медицинской помощи в "скорой", другие были ранены.

В Днепре находится одно из подразделений Biosphere Corporation "КПД" площадью 34 000 кв. метров. Подразделение "Биосферы" включает в себя производство, логистический центр и офис. Там производят продукцию под торговыми марками "Фрекен Бок", Smile и другие.

Днепровская областная прокуратура показала фотографию с места прилета ракеты "Искандер М". Известно об одном погибшем и трех раненых в результате попадания снаряда.

"Повреждена инфраструктура. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — добавили прокуроры.

Напомним, взрыв в Днепре 10 апреля раздался после 16:00. Мониторинговые каналы писали о запуске баллистической ракеты "Искандер-М" из Таганрога.

В конце марта ВС РФ ударили ракетой по комплексу "Бартоломео" предпринимателя Валерий Шамотия. Он вошел в рейтинг Фокуса "100 самых богатых украинцев" и объявлял сбор на восстановление ресторана.