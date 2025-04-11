ВСУ продвинулись возле Часового Яра, россияне имеют успехи у Торецка и Покровска, — ISW

Подразделения Сил обороны Украины имеют успехи в боях вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. Однако российские войска продвинулись на 4 км вблизи Торецка, хотя закрепиться им не удалось.

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Такие данные приводит Институт изучения войны (ISW) в отчете за 10 апреля, основываясь на анализе геолокационных материалов.

Аналитики заметили, что украинские силы немного продвинулись вдоль улицы Центральной в западной части Часового Яра, тогда как войска РФ — по улице Привокзальной.

9-10 апреля российские штурмовые подразделения активизировались возле Часового Яра, а также на юго-востоке — вблизи Курдюмовки, и на юге — в районах Белой Горы и Ступочек. В этом секторе действуют силы бригады "Север-V" и 98-й воздушно-десантной дивизии РФ, в частности 217-й полк.

На другом участке — между Торецком и Константиновкой — оккупанты продвинулись примерно на 4 км по трассе Т-0516 до Нелиповки. Но ISW предполагает, что эти позиции не стали для них стабильными: украинские войска атаковали российскую технику, после чего вражеская пехота покинула машины. Это указывает на разведку боем или неудачную попытку закрепиться.

Другие кадры, опубликованные 10 апреля, зафиксировали недавнее продвижение РФ к югу от Крымского (северо-запад от Торецка), хотя аналитики отмечают, что это могло произойти раньше.

В районе Торецка 9-10 апреля российская армия атаковала позиции ВСУ возле Дачного, Дружбы, Леонидовки, Александрополя и Щербиновки. Здесь действуют подразделения 174-го разведывательного батальона, 238-й артбригады и 346-й бригады спецназа ГРУ РФ.

Также зафиксировано продвижение врага в южной и западной части Лисовки — поселка к юго-востоку от Покровска. Наступательные действия РФ продолжаются вблизи Александрополя, Водяного Второго, Елизаветовки, Зеленого Поля, Калинового, а также в районе Котляровки, Удачного, Преображенки и других населенных пунктов вокруг Покровска.

Кроме того, российские войска увеличили интенсивность штурмов пограничных позиций Сумщины на 30%. Основные направления атаки — населенные пункты Журавка и Басовка.

Напомним, что после того как обвинительные акты по уголовным делам, которые расследовались НАБУ и САП, были переданы в суд, 48 фигурантов решили добровольно присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины.

Также американский аналитический центр RAND обнародовал четыре возможных пути, которыми может пойти российская армия в попытках восстановления после потерь, понесенных в войне против Украины. Несмотря на стратегическую важность, этот доклад не вызвал заметной реакции со стороны западных правительств и экспертной среды.