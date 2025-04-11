ЗСУ просунились коло Часового Яру, росіяни мають успіхи біля Торецька та Покровська, – ISW

Підрозділи Сил оборони України мають успіхи у боях поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. Проте російські війська просунулися на 4 км поблизу Торецька, хоча закріпитися їм не вдалося.

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Такі дані наводить Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 10 квітня, ґрунтуючись на аналізі геолокаційних матеріалів.

Аналітики помітили, що українські сили трохи просунулись вздовж вулиці Центральної у західній частині Часового Яру, тоді як війська РФ - по вулиці Привокзальній.

9-10 квітня російські штурмові підрозділи активізувалися біля Часового Яру, а також на південному сході — поблизу Курдюмівки, і на півдні — в районах Білої Гори та Ступочок. У цьому секторі діють сили бригади "Сєвєр-V" і 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ, зокрема 217-й полк.

На іншій ділянці — між Торецьком і Костянтинівкою — окупанти просунулися приблизно на 4 км трасою Т-0516 до Неліпівки. Але ISW припускає, що ці позиції не стали для них стабільними: українські війська атакували російську техніку, після чого ворожа піхота покинула машини. Це вказує на розвідку боєм або невдалу спробу закріпитися.

Інші кадри, опубліковані 10 квітня, зафіксували нещодавнє просування РФ на південь від Кримського (північний захід від Торецька), хоча аналітики зазначають, що це могло статися раніше.

У районі Торецька 9-10 квітня російська армія атакувала позиції ЗСУ біля Дачного, Дружби, Леонідівки, Олександрополя й Щербинівки. Тут діють підрозділи 174-го розвідувального батальйону, 238-ї артбригади та 346-ї бригади спецназу ГРУ РФ.

Також зафіксовано просування ворога у південній і західній частині Лисівки — селища на південний схід від Покровська. Наступальні дії РФ тривають поблизу Олександрополя, Водяного Другого, Єлизаветівки, Зеленого Поля, Калинового, а також у районі Котлярівки, Удачного, Преображенки та інших населених пунктів навколо Покровська.

Окрім того, російські війська збільшили інтенсивність штурмів прикордонних позицій Сумщини на 30%. Основні напрями атаки – населені пункти Журавка та Басівка.

Нагадаємо, що після того як обвинувальні акти у кримінальних справах, що розслідувались НАБУ та САП, були передані до суду, 48 фігурантів вирішили добровільно приєднатися до лав Збройних сил України.

Також американський аналітичний центр RAND оприлюднив чотири можливі шляхи, якими може піти російська армія у спробах відновлення після втрат, зазнаних у війні проти України. Попри стратегічну важливість, ця доповідь не викликала помітної реакції з боку західних урядів та експертного середовища.