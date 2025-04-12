Массированная ночная атака российских БПЛА по Украине: последствия ударов (фото)

В ночь на субботу, 12 апреля, Вооруженные силы РФ атаковали украинские населенные пункты 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

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Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ.

Украинская противовоздушная оборона подтвердила сбитие 56 ударных БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны. Также, как сообщается, 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Отмечается, что в результате вражеских атак пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

Киев

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога продолжалась в столице в течение 1 часа 5 минут, с 04:11 до 05:17.

Святошинский район:

- из-за падения обломков сбитых российских дронов зафиксирован пожар на площади 1500 кв. м в складском здании;

- пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия;

- падение обломков сбитого дрона на спортивную площадку и соседние здания. Повреждено остекление окон, фасад одного из зданий.

Дарницкий район:

- на территории, смежной с пригородом Киева, разрушен частный дом.

В результате вражеской атаки пострадали два человека. Предварительно, без угрозы для жизни.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Святошинском районе столицы трое пострадавших. Одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте.

Киевская область

Глава ОВА Николай Калашник сообщил, что в области есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет, а попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен.

В Бучанском районе повреждены складские помещения.

В полиции добавили, что в Бориспольском районе зафиксировано повреждение девяти частных домов, хозяйственных построек, четырех автомобилей и двух гаражей.

Харьковская область

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что по областному центру нанесли три удара, два из которых произошли в Немышлянском районе.

В Харькове произошло попадание БпЛА в землю, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Еще два дрона упали на территорию гражданского предприятия, в результате чего пострадал один человек.

В селе Хотимля Чугуевского района в результате сброса неустановленного взрывного устройства с БпЛА возникло возгорание двухэтажного жилого частного дома.

Днепропетровская область

В Днепре из-за атаки БпЛА поврежден частный дом, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

В Павлоградском районе произошел пожар в частном доме, который спасатели потушили. Разрушено также фермерское хозяйство.

Россияне ударили FPV-дронами по Никополю и Марганецкой громаде, а в Синельниковском районе беспилотник задел линию электропередач.

Прошло без погибших и пострадавших, подчеркнул руководитель области, добавив, что защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 17 вражеских беспилотников.

На момент выхода материала официальной информации о последствиях ночного обстрела от властей и экстренных служб Одесской и Донецкой областей не было.

Фокус писал, что в ночь с 11 на 12 апреля российские оккупационные войска нанесли атаки дронами по Киеву и Харькову, применив БпЛА типа "шахед".

Напомним, в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине 132 средствами воздушного нападения — 23 ракетами различных типов и 109 ударными БпЛА.