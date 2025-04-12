Массированная ночная атака российских БПЛА по Украине: последствия ударов (фото)
В ночь на субботу, 12 апреля, Вооруженные силы РФ атаковали украинские населенные пункты 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.
Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ.
Украинская противовоздушная оборона подтвердила сбитие 56 ударных БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны. Также, как сообщается, 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.
Отмечается, что в результате вражеских атак пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.
Киев
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога продолжалась в столице в течение 1 часа 5 минут, с 04:11 до 05:17.
Святошинский район:
- из-за падения обломков сбитых российских дронов зафиксирован пожар на площади 1500 кв. м в складском здании;
- пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия;
- падение обломков сбитого дрона на спортивную площадку и соседние здания. Повреждено остекление окон, фасад одного из зданий.
Дарницкий район:
- на территории, смежной с пригородом Киева, разрушен частный дом.
В результате вражеской атаки пострадали два человека. Предварительно, без угрозы для жизни.
Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Святошинском районе столицы трое пострадавших. Одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте.
Киевская область
Глава ОВА Николай Калашник сообщил, что в области есть сбитые вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет, а попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен.
В Бучанском районе повреждены складские помещения.
В полиции добавили, что в Бориспольском районе зафиксировано повреждение девяти частных домов, хозяйственных построек, четырех автомобилей и двух гаражей.
Харьковская область
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что по областному центру нанесли три удара, два из которых произошли в Немышлянском районе.
В Харькове произошло попадание БпЛА в землю, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Еще два дрона упали на территорию гражданского предприятия, в результате чего пострадал один человек.
В селе Хотимля Чугуевского района в результате сброса неустановленного взрывного устройства с БпЛА возникло возгорание двухэтажного жилого частного дома.
Днепропетровская область
В Днепре из-за атаки БпЛА поврежден частный дом, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
В Павлоградском районе произошел пожар в частном доме, который спасатели потушили. Разрушено также фермерское хозяйство.
Россияне ударили FPV-дронами по Никополю и Марганецкой громаде, а в Синельниковском районе беспилотник задел линию электропередач.
Прошло без погибших и пострадавших, подчеркнул руководитель области, добавив, что защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 17 вражеских беспилотников.
На момент выхода материала официальной информации о последствиях ночного обстрела от властей и экстренных служб Одесской и Донецкой областей не было.
Фокус писал, что в ночь с 11 на 12 апреля российские оккупационные войска нанесли атаки дронами по Киеву и Харькову, применив БпЛА типа "шахед".
Напомним, в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине 132 средствами воздушного нападения — 23 ракетами различных типов и 109 ударными БпЛА.