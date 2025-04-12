Масована нічна атака російських БПЛА по Україні: наслідки ударів (фото)

У ніч на суботу, 12 квітня, Збройні сили РФ атакували українські населені пункти 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Постраждали Харківська, Київська, Одеська Дніпропетровська та Донецька області.

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Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

Українська протиповітряна оборона підтвердила збиття 56 ударних БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також, як повідомляється, 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Зазначається, що внаслідок ворожих атак постраждали Київська, Харківська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області.

Київ

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога тривала у столиці протягом 1 години 5 хвилин, з 04:11 до 05:17.

Святошинський район:

— через падіння уламків збитих російських дронів зафіксована пожежа на площі 1500 кв. м в складській будівлі;

— пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства;

— падіння уламків збитого дрона на спортивний майданчик та сусідні будівлі. Пошкоджено скління вікон, фасад однієї з будівель.

Дарницький район:

— на території, суміжній з передмістям Києва, зруйновано приватний будинок.

Внаслідок ворожої атаки постраждали два чоловіки. Попередньо, без загрози для життя.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що у Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці.

Київська область

Очільник ОВА Микола Калашник повідомив, що в області є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає, а влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків, господарські споруди та два автомобілі. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один з будинків частково зруйнований.

У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення.

У поліції додали, що у Бориспільському районі зафіксовано пошкодження девʼяти приватних будинків, господарських споруд, чотирьох автомобілів та двох гаражів.

Харківська область

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що по обласному центру завдали три удари, два з яких сталися у Немишлянському районі.

У Харкові сталося влучання БпЛА в землю, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. Ще два дрони впали на територію цивільного підприємства, внаслідок чого постраждала одна людина.

У селі Хотімля Чугуївського району внаслідок скидання невстановленого вибухового пристрою з БпЛА виникло загоряння двоповерхового житлового приватного будинку.

Дніпропетровська область

У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджений приватний будинок, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

У Павлоградському районі сталася пожежа у приватному будинку, яку рятувальники загасили. Понівечене також фермерське господарство.

Росіяни вдарили FPV-дронами по Нікополю та Марганецькій громаді, а у Синельниківському районі безпілотник зачепив лінію електропередач.

Минулося без загиблих та постраждалих, наголосив очільник області, додавши, що захисники неба знищили на Дніпропетровщині 17 ворожих безпілотників.

На момент виходу матеріалу офіційної інформації про наслідки нічного обстрілу від влади та екстрених служб Одеської та Донецької областей не було.

Фокус писав, що у ніч з 11 на 12 квітня російські окупаційні війська завдали атаки дронами по Києву та Харкову, застосувавши БпЛА типу "шахед".

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні 132 засобами повітряного нападу — 23 ракетами різних типів та 109 ударними БпЛА.