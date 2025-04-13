"Молот" на 200 кг: авиация ВСУ взорвала тайник пехоты ВС РФ в Селидово (видео)

Военные Вооруженных сил Российской Федерации попали под удар 200-килограммовой бомбы, запущенной Воздушными силами Украины по российской пехоте в оккупированном Селидово Донецкой области. В сети появилась серия ударов авиабомб AASM Hammer на разных направлениях фронта, свидетельствуют публикации OSINT-аналитиков.

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О сбросе бомбы на позиции ВС РФ в Селидово впервые написали в анонимном Telegram-канале "Подсолнух".

Сообщение об ударе по оккупированному населенному пункту появилось в сети 8 апреля. На видео видим полуразрушенный жилой квартал Селидово, за которым следит дрон. В какой-то момент по одной пятиэтажке прилетает бомба неизвестного происхождения. Когда дым несколько развеивается, видим, как "сложились" перекрытия одной секции.

"Неизвестные самолеты, я лично считаю, что это были москали, нанесли удар по размещению своих сил в заброшенной и разбитой многоэтажке в Селидово", — написал неуказанный автор.

Между тем OSINT-аналитик The Dead District написал, что удар в Селидово мог наноситься французскими высокоточными боеприпасами AASM Hammer. Подобного типа авиабомбы запускают с самолетов МиГ-29, Су-27 и штурмовики Су-25, добавило медиа "Милитарный". Также отмечается, что Франция имеет на вооружении два вида бомб: Hammer-250 весом 227 кг и Hammer-1000 весом 908 кг.

Аналитик NLwartracker установил координаты попадания — это точка 48.156242, 37.301460, расположенная в 7 км от линии фронта на Покровском направлении. "Милитарный" объяснил, что Селидово стало базой ВС РФ, когда фронт прокатился западнее.

Бомба ВСУ — куда достали AASM Hammer в Селидово Фото: DeepState

В серии других публикаций "Подсолнуха" появляются другие примеры отработок Воздушных сил. Например, есть кадры попадания по штабу 81 самоходного артполка ВС РФ. 9 апреля — удар украинского МиГ-29 по тайнику ударных дронов РФ на территории Брянской области. Также можно отыскать серии применения, вероятно, бомб AASM Hammer или JDAM на Запорожском направлении и под Курском.

Отметим, 10 апреля Фокус писал об отработке AASM Hammer в Херсонской области. На видео "Подсолнуха" видим попадание двух авиабомб, запущенных самолетом МиГ-29 Воздушных сил Украины. После удара на месте двух сооружений, в которых прятались ВС РФ, остались только руины, свидетельствует запись.

11 февраля издание Forbes опубликовало кадры попадания по блиндажу россиян в Олешках Херсонской области. Авиабомбы взорвали подземную базу с бетонной крышей и земляными стенами, говорится в статье. Базу обнаружил украинский дрон с инфракрасным зрением, который заметил солдат ВС РФ в ночное время.

Напоминаем, 4 февраля издание The Aviationist рассказало о новейших авиабомбах американского производства JDAM-ER, весом более 200 кг, которые поступили в арсеналы ВСУ.