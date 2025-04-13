"Молот" на 200 кг: авіація ЗСУ підірвала схованку піхоти ЗС РФ в Селидовому (відео)

Військові Збройних сил Російської Федерації потрапили під удар 200-кілограмової бомби, запущеної Повітряними силами України по російській піхоті в окупованому Селидовому Донецької області. У мережі з'явилась серія ударів авіабомб AASM Hammer на різних напрямках фронту, свідчать публікації OSINT-аналітиків.

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Про скидання бомби на позиції ЗС РФ у Селидовому вперше написали в анонімному Telegram-каналі "Соняшник".

Допис про удар по окупованому населеному пункту з'явився у мережі 8 квітня. На відео бачимо напівзруйнований житловий квартал Селидового, за яким стежить дрон. У якийсь момент по одній п'ятиповерхівці прилітає бомба невідомого походження. Коли дим дещо розвіюється, бачимо, як "склались" перекриття однієї секції.

"Невідомі літаки, я особисто вважаю, що то були мocкaлі, завдали удару по розміщенню своїх сил у покинутій і розбитій багатоповерхівці в Селидовому", — написав невказаний автор.

Тим часом OSINT-аналітик The Dead District написав, що удар в Селидовому міг завдаватись французькими високоточними боєприпасами AASM Hammer. Подібного типу авіабомби запускають з літаків МиГ-29, Су-27 та штурмовики Су-25, додало медіа "Мілітарний". Також зауважується, що Франція має на озброєнні два види бомб: Hammer-250 вагою 227 кг та Hammer-1000 вагою 908 кг.

Аналітик NLwartracker встановив координати влучення — це точка 48.156242, 37.301460, розташована за 7 км від лінії фронту на Покровському напрямку. "Мілітарний" пояснив, що Селидове стало базою ЗС РФ, коли фронт прокотився західніше.

Бомба ЗСУ - куди дістали AASM Hammer в Селидовому Фото: DeepState

У серії інших публікацій "Соняшника" з'являються інші приклади відпрацювань Повітряних сил. Наприклад, є кадри влучання по штабу 81 самохідного артполку ЗС РФ. 9 квітня — удар українського МіГ-29 по схованці ударних дронів РФ на території Брянської області. Також можна відшукати серії застосування, ймовірно, бомб AASM Hammer або JDAM на Запорізькому напрямку та під Курськом.

Зазначимо, 10 квітня Фокус писав про відпрацювання AASM Hammer у Херсонській області. На відео "Соняшника" бачимо влучання двох авіабомб, запущених літаком МіГ-29 Повітряних сил України. Після удару на місці двох споруд, в яких ховались ЗС РФ, залишились лише руїни, свідчить запис.

11 лютого видання Forbes опублікувало кадри влучання по бліндажу росіян в Олешках Херсонської області. Авіабомби підірвали підземну базу з бетонним дахом та земляними стінами, ідеться у статті. Базу виявив український дрон з інфрачервоним зором, який помітив солдатів ЗС РФ у нічну пору.

Нагадуємо, 4 лютого видання The Aviationist розповіло про новітні авіабомби американського виробництва JDAM-ER, вагою понад 200 кг, які надійшли в арсенали ЗСУ.