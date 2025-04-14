За полчаса до отправления: ВС РФ атаковали дронами пассажирский поезд на Черниговщине (фото)

Руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что 14 апреля российские военные обстреляли ударными дронами пассажирский поезд в городе Семеновка. Обошлось без жертв.

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Об этом Вячеслав Чаус написал в собственном Telegram-канале.

"Сегодня россияне ударными дронами обстреляли пассажирский поезд в Семеновке. До его отправления было полчаса, поэтому, к счастью, пассажиров еще не было. Поврежден вагон. Обошлось без жертв", — говорится в сообщении.

4 апреля российская армия уже атаковала Семеновку — тогда удар был нанесен по железнодорожному вокзалу города. В результате прямого попадания в помещение после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна, сообщили в "Укрзализныце".

Кроме того, 14 апреля утром вражеский FPV-дрон также попал в одно из предприятий на Новгород-Северщине, в результате чего был поврежден промышленный цех.

На прошлой неделе два района Черниговщины подверглись обстрелам россиянами. Во время атаки была ранена медицинская работница Семеновской больницы, когда больницу обстреляли FPV-дронами, повредив два отделения. Враг также ударил по сельхозпредприятиям, детской площадке, автомобилю и жилому дому.

Чаус напомнил, что всего за прошедшую неделю регион подвергся 135 российским обстрелам, произошло 275 взрывов. Под удары попали 19 населенных пунктов.

Напомним, что министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 13 апреля российские войска вероятно атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М". По его словам, эти ракеты движутся со скоростью около 2100 метров в секунду, поэтому люди имели меньше минуты на спасение.

Также, в ночь на 14 апреля под атакой ударных беспилотников была Одесса — дроны-камикадзе повредили объекты гражданской инфраструктуры, в частности больницу. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела ранения получили семь человек.