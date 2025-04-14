За пів години до відправлення: ЗС РФ атакували дронами пасажирський потяг на Чернігівщині (фото)

Керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що 14 квітня російські військові обстріляли ударними дронами пасажирський потяг у місті Семенівка. Обійшлося без жертв.

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По це В’ячеслав Чаус написав у власному Telegram-каналі.

"Сьогодні росіяни ударними дронами обстріляли пасажирський потяг у Семенівці. До його відправлення було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Пошкоджений вагон. Обійшлося без жертв", — йдеться у повідомлені.

4 квітня російська армія вже атакувала Семенівку – тоді удар було завдано по залізничному вокзалу міста. В результаті прямого влучання в приміщення після обстрілу пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна, повідомили в "Укрзалізниці".

Крім того, 14 квітня зранку ворожий FPV-дрон також влучив в одне з підприємств на Новгород-Сіверщині, внаслідок чого був пошкоджений промисловий цех.

Минулого тижня два райони Чернігівщини зазнали обстрілів росіянами. Під час атаки було поранено медичну працівницю Семенівської лікарні, коли лікарню обстріляли FPV-дронами, пошкодивши два відділення. Ворог також вдарив по сільгосппідприємствах, дитячому майданчику, автівці та житловому будинку.

Чаус нагадав, що усього за минулий тиждень регіон зазнав 135 російських обстрілів, сталося 275 вибухів. Під удари потрапили 19 населених пунктів.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 13 квітня російські війська, ймовірно, атакували Суми двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М". За його словами, ці ракети рухаються зі швидкістю приблизно 2100 метрів на секунду, тому люди мали менше хвилини на порятунок.

Також, у ніч на 14 квітня під атакою ударних безпілотників була Одеса — дрони-камікадзе пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема лікарню. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок обстрілу поранення отримали семеро осіб.