Воспользовался хаосом и беспомощностью: мужчина обокрал раненого в Сумах после удара (видео)

13 апреля ВС РФ ударили баллистическими ракетами по городу, погибли десятки людей. Пока неравнодушные спасали других, 45-летний украинец решил использовать горе себе на пользу.

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Деталями инцидента 15 апреля поделились в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области.

В вербное воскресенье, когда Сумы подверглись террору и каждая минута могла стоить жизни, в месте удара произошло преступление. После обстрела там работали полицейские, спасательные и медики. Они пытались спасти раненых и помочь людям, которые пострадали.

В момент, когда многие жители Сум стали жертвами атаки, а другие оказались в беспомощном состоянии, 45-летний мужчина решил воспользоваться чужим горем. Он украл мобильный телефон у мужчины, который находился в тяжелом состоянии из-за полученных ранений.

Правоохранители оперативно отработали и, заметив подозрительное поведение, задержали мужчину. Вскоре у него нашли украденный телефон. Следователи сразу возбудили дело и уже на следующий день сообщили злоумышленнику о подозрении в краже, совершенной во время военного положения.

Задержанный после удара по Сумам Фото: Национальная полиция Задержанный после удара по Сумам Фото: Национальная полиция

"Проявление глубокой аморальности вместо помощи людям", — подчеркнули в Нацполиции.

Мужчине, который решил обогатиться на трагедии, теперь грозит до восьми лет за решеткой. В ведомстве призвали украинцев не оставаться равнодушными и обращаться в полицию, увидев подобные преступления или заметив странное поведение.

"Только вместе мы сможем сохранить достоинство и безопасность в это трудное время", — добавила пресс-служба.

По последним данным от ГСЧС, в результате ракетного обстрела Сум 13 апреля погибли 35 человек, двое из них — дети. Пострадавших насчитывается 129 человек, из них 17 детей.

Напомним, Фокус собрал информацию о погибших в результате ракетного удара по Сумах 13 апреля. Среди жертв — женщина и ее мать, которые после первого "прилета" пытались спасти людей.

13-летний Кирилл Ильяшенко в тот день получил ранение головы, но спас других из автобуса, охваченного огнем. Парень поделился, что не имел времени на размышления, поэтому "просто начал действовать".