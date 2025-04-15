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Военный Фокус Российско-украинская война Удар ВС РФ по Сумам

Воспользовался хаосом и беспомощностью: мужчина обокрал раненого в Сумах после удара (видео)

Ракетный удар по Сумах, удар по Сумах, удар по Сумах 13 апреля, обстрел Сум, обстрел Сум 13 апреля, атака Сумы, Сумы
Фото: Сумская областная прокуратура | В результате удара по Сумам погибли 35 человек

13 апреля ВС РФ ударили баллистическими ракетами по городу, погибли десятки людей. Пока неравнодушные спасали других, 45-летний украинец решил использовать горе себе на пользу.

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Деталями инцидента 15 апреля поделились в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области.

В вербное воскресенье, когда Сумы подверглись террору и каждая минута могла стоить жизни, в месте удара произошло преступление. После обстрела там работали полицейские, спасательные и медики. Они пытались спасти раненых и помочь людям, которые пострадали.

В момент, когда многие жители Сум стали жертвами атаки, а другие оказались в беспомощном состоянии, 45-летний мужчина решил воспользоваться чужим горем. Он украл мобильный телефон у мужчины, который находился в тяжелом состоянии из-за полученных ранений.

Правоохранители оперативно отработали и, заметив подозрительное поведение, задержали мужчину. Вскоре у него нашли украденный телефон. Следователи сразу возбудили дело и уже на следующий день сообщили злоумышленнику о подозрении в краже, совершенной во время военного положения.

Ракетный удар по Сумах, удар по Сумах, удар по Сумах 13 апреля, обстрел Сум, обстрел Сум 13 апреля, атака Сумы, Сумы Fullscreen
Задержанный после удара по Сумам
Фото: Национальная полиция
Ракетный удар по Сумах, удар по Сумах, удар по Сумах 13 апреля, обстрел Сум, обстрел Сум 13 апреля, атака Сумы, Сумы Fullscreen
Задержанный после удара по Сумам
Фото: Национальная полиция

"Проявление глубокой аморальности вместо помощи людям", — подчеркнули в Нацполиции.

Мужчине, который решил обогатиться на трагедии, теперь грозит до восьми лет за решеткой. В ведомстве призвали украинцев не оставаться равнодушными и обращаться в полицию, увидев подобные преступления или заметив странное поведение.

"Только вместе мы сможем сохранить достоинство и безопасность в это трудное время", — добавила пресс-служба.

По последним данным от ГСЧС, в результате ракетного обстрела Сум 13 апреля погибли 35 человек, двое из них — дети. Пострадавших насчитывается 129 человек, из них 17 детей.

Напомним, Фокус собрал информацию о погибших в результате ракетного удара по Сумах 13 апреля. Среди жертв — женщина и ее мать, которые после первого "прилета" пытались спасти людей.

13-летний Кирилл Ильяшенко в тот день получил ранение головы, но спас других из автобуса, охваченного огнем. Парень поделился, что не имел времени на размышления, поэтому "просто начал действовать".