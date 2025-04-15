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Воєнний фокус Російсько-українська війна Удар ЗС РФ по Сумах

Скористався хаосом і безпорадністю: чоловік обікрав пораненого у Сумах після удару (відео)

Ракетний удар по Сумах, удар по Сумах, удар по Сумах 13 квітня, обстріл Сум, обстріл Сум 13 квітня, атака Суми, Суми
Фото: Сумська обласна прокуратура | Внаслідок удару по Сумах загинули 35 осіб

13 квітня ЗС РФ вдарили балістичними ракетами по місту, загинули десятки людей. Поки небайдужі рятували інших, 45-річний українець вирішив використати горе собі на користь.

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Деталями інциденту 15 квітня поділились у Головному управлінні Національної поліції у Сумській області.

У вербну неділю, коли Суми зазнали терору й кожна хвилина могла коштувати життя, в місці удару стався злочин. Після обстрілу там працювали поліціянти, рятувальними та медики. Вони намагалися врятувати поранених і допомогти людям, які постраждали.

У момент, коли багато мешканців Сум стали жертвами атаки, а інші опинились у безпорадному стані, 45-річний чоловік вирішив скористатись чужим горем. Він вкрав мобільний телефон у чоловіка, який перебував у важкому стані через отримані поранення.

Правоохоронці оперативно відпрацювали та, помітивши підозрілу поведінку, затримали чоловіка. Невдовзі у нього знайшли вкрадений телефон. Слідчі одразу порушили справу і вже наступного дня повідомили зловмиснику про підозру у крадіжці, скоєній під час воєнного стану.

Ракетний удар по Сумах, удар по Сумах, удар по Сумах 13 квітня, обстріл Сум, обстріл Сум 13 квітня, атака Суми, Суми Fullscreen
Затриманий після удару по Сумах
Фото: Національна поліція
Ракетний удар по Сумах, удар по Сумах, удар по Сумах 13 квітня, обстріл Сум, обстріл Сум 13 квітня, атака Суми, Суми Fullscreen
Затриманий після удару по Сумах
Фото: Національна поліція

"Прояв глибокої аморальності замість допомоги людям", — підкреслили у Нацполіції.

Чоловіку, який вирішив збагатитись на трагедії, тепер загрожує до восьми років за ґратами. У відомстві закликали українців не залишатись байдужими та звертатись до поліції, побачивши подібні злочини або помітивши дивну поведінку.

"Лише разом ми зможемо зберегти гідність і безпеку у цей важкий час", — додала пресслужба.

За останніми даними від ДСНС, внаслідок ракетного обстрілу Сум 13 квітня загинули 35 осіб, двоє з них — діти. Постраждалих налічується 129 осіб, з них 17 дітей.

Нагадаємо, Фокус зібрав інформацію про загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах 13 квітня. Серед жертв — жінка та її мати, які після першого "прильоту" намагалися врятувати людей.

13-річний Кирило Ілляшенко того дня отримав поранення голови, але врятував інших з автобуса, охопленого вогнем. Хлопець поділився, що не мав часу на роздуми, тому "просто почав діяти".