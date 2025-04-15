Скористався хаосом і безпорадністю: чоловік обікрав пораненого у Сумах після удару (відео)

13 квітня ЗС РФ вдарили балістичними ракетами по місту, загинули десятки людей. Поки небайдужі рятували інших, 45-річний українець вирішив використати горе собі на користь.

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Деталями інциденту 15 квітня поділились у Головному управлінні Національної поліції у Сумській області.

У вербну неділю, коли Суми зазнали терору й кожна хвилина могла коштувати життя, в місці удару стався злочин. Після обстрілу там працювали поліціянти, рятувальними та медики. Вони намагалися врятувати поранених і допомогти людям, які постраждали.

У момент, коли багато мешканців Сум стали жертвами атаки, а інші опинились у безпорадному стані, 45-річний чоловік вирішив скористатись чужим горем. Він вкрав мобільний телефон у чоловіка, який перебував у важкому стані через отримані поранення.

Правоохоронці оперативно відпрацювали та, помітивши підозрілу поведінку, затримали чоловіка. Невдовзі у нього знайшли вкрадений телефон. Слідчі одразу порушили справу і вже наступного дня повідомили зловмиснику про підозру у крадіжці, скоєній під час воєнного стану.

Затриманий після удару по Сумах Фото: Національна поліція Затриманий після удару по Сумах Фото: Національна поліція

"Прояв глибокої аморальності замість допомоги людям", — підкреслили у Нацполіції.

Чоловіку, який вирішив збагатитись на трагедії, тепер загрожує до восьми років за ґратами. У відомстві закликали українців не залишатись байдужими та звертатись до поліції, побачивши подібні злочини або помітивши дивну поведінку.

"Лише разом ми зможемо зберегти гідність і безпеку у цей важкий час", — додала пресслужба.

За останніми даними від ДСНС, внаслідок ракетного обстрілу Сум 13 квітня загинули 35 осіб, двоє з них — діти. Постраждалих налічується 129 осіб, з них 17 дітей.

Нагадаємо, Фокус зібрав інформацію про загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах 13 квітня. Серед жертв — жінка та її мати, які після першого "прильоту" намагалися врятувати людей.

13-річний Кирило Ілляшенко того дня отримав поранення голови, але врятував інших з автобуса, охопленого вогнем. Хлопець поділився, що не мав часу на роздуми, тому "просто почав діяти".