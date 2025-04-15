Невидимые для РЭБов: у ВСУ на вооружении появились новые беспилотники-"бомберы" B-1

Министерство обороны Украины официально разрешило использовать в Вооруженных силах беспилотный авиационный комплекс отечественного производства под названием B-1.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление обеспечения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Беспилотники модели В-1 — это ультралегкие ударные дроны-"бомберы", созданные для поражения скоплений личного состава, автомобильной и бронетехники, а также стратегических объектов как на передовой, так и в тылу противника.

Новая модель способна нести различные типы боеприпасов, а передвижение такого "бомбера" обеспечивается мощным и малошумным двигателем. Беспилотник имеет автономность в несколько часов полета.

В Министерстве обороны отмечают: B-1 отличается высокой устойчивостью к вражескому радиоэлектронному воздействию. Еще одним ее преимуществом является оперативное развертывание и свертывание комплекса, что минимизирует риски для экипажа во время боевых задач.

Чуть ранее президент Владимир Зеленский уже заявлял о технологическом прорыве в сфере дронов с оптоволоконным управлением. С начала 2025 года в Украине сертифицировано более 20 моделей таких аппаратов, а 11 производителей наладили их серийный выпуск. По словам главы государства, страна стремительно наращивает производство БПЛА всех категорий — от разведывательных до дальнобойных дронов и наземной автономной техники.

Напомним, что в ночь на 15 апреля российский город Курск подвергся массированной атаке дронов — по словам местных властей, прозвучало более 30 взрывов. Один из беспилотников, как утверждают чиновники, имел боевое снаряжение в виде стальных пуль.

Также россияне организовали учебные курсы для более 10 тысяч украинских подростков в средних школах на временно захваченных территориях. К программам, связанным с беспилотниками, активно привлекают даже младших детей — в частности, проводят соревнования по гонкам дронов, в которых участвуют украинские дети в возрасте от 8 лет.