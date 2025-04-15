Невидимі для РЕБів: у ЗСУ на озброєнні з'явилися нові безпілотники-"бомбери" B-1

Міністерство оборони України офіційно дозволило використовувати у Збройних силах безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою B-1.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Безпілотники моделі В-1 — це ультралегкі ударні дрони-"бомбери", створені для ураження скупчень особового складу, автомобільної та бронетехніки, а також стратегічних об’єктів як на передовій, так і в тилу противника.

Нова модель здатна нести різні типи боєприпасів, а пересування такого "бомбера" забезпечується потужним і малошумним двигуном. Безпілотник має автономність у кілька годин польоту.

У Міністерстві оборони наголошують: B-1 вирізняється високою стійкістю до ворожого радіоелектронного впливу. Ще однією її перевагою є оперативне розгортання та згортання комплексу, що мінімізує ризики для екіпажу під час бойових завдань.

Трохи раніше президент Володимир Зеленський вже заявляв про технологічний прорив у сфері дронів з оптоволоконним керуванням. З початку 2025 року в Україні сертифіковано понад 20 моделей таких апаратів, а 11 виробників налагодили їх серійний випуск. За словами глави держави, країна стрімко нарощує виробництво БПЛА всіх категорій — від розвідувальних до далекобійних дронів і наземної автономної техніки.

Нагадаємо, що у ніч на 15 квітня російське місто Курськ зазнало масованої атаки дронів — за словами місцевої влади, пролунало понад 30 вибухів. Один із безпілотників, як стверджують чиновники, мав бойове спорядження у вигляді сталевих куль.

Також росіяни організували навчальні курси для понад 10 тисяч українських підлітків у середніх школах на тимчасово захоплених територіях. До програм, пов’язаних з безпілотниками, активно залучають навіть молодших дітей — зокрема, проводять змагання з перегонів дронів, в яких беруть участь українські діти віком від 8 років.