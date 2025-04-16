Расширили клин возле Восточного и имеют успехи возле Раздольного: ВС РФ продвинулись на 4 участках фронта

Вооруженные силы России имеют успехи на нескольких участках фронта. Они продвинулись на Купянском и Запорожском направлениях и расширили клин в районе Покровска.

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Об этом 16 апреля сообщили аналитики проекта In Factum.

По информации аналитиков, на Курско-Сумском и Белгородском направлениях особых изменений в карте боевых действий нет. На Сумское направление РФ перебросила 15-й мобильный пограничный отряд бригадного типа "Стальной рубеж".

Между тем, у россиян есть продвижение на Купянском направлении — они продвинулись севернее Ивановки.

В районе Северска и Торецка особых изменений не произошло. ВС РФ перебросили сюда 110-ю механизированную бригаду.

На Покровском направлении с правого фаса россияне расширили клин восточнее Клинового. Левый фас — изменений не произошло.

В районе Большой Новоселки россияне продвинулись севернее Раздольного.

На Запорожском направлении на участке Каменское — Орехов противник продвинулся восточнее Малых Щербаков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ 16 апреля сообщили, что на Купянском направлении ВС РФ пытались идти вперед в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили три атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в направлении Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции ВСУ вблизи Часового Яра, Предтечино и Ступочков.

На Торецком направлении было 16 атак в районах населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка. Все вражеские атаки успешно отбиты.

На Покровском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Сухой Балки, Зеленого Поля, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Троицкого, Водяного Второго, Богдановки, Андреевки и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских защитников вблизи Константинополя, Приветного, Разлива, Свободного Поля и Одрадного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Враг нанес авиаудар по Новоданиловке.

Напомним, что Силам обороны удалось восстановить позиции на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время на Покровском направлении ситуация остается напряженной — враг продвинулся в районе двух населенных пунктов и за прошедшие сутки пытался осуществить 16 штурмов позиций ВСУ.

15 апреля стало известно об освобождении села в Донецкой области.