Расширили клин возле Восточного и имеют успехи возле Раздольного: ВС РФ продвинулись на 4 участках фронта
Вооруженные силы России имеют успехи на нескольких участках фронта. Они продвинулись на Купянском и Запорожском направлениях и расширили клин в районе Покровска.
Об этом 16 апреля сообщили аналитики проекта In Factum.
По информации аналитиков, на Курско-Сумском и Белгородском направлениях особых изменений в карте боевых действий нет. На Сумское направление РФ перебросила 15-й мобильный пограничный отряд бригадного типа "Стальной рубеж".
Между тем, у россиян есть продвижение на Купянском направлении — они продвинулись севернее Ивановки.
В районе Северска и Торецка особых изменений не произошло. ВС РФ перебросили сюда 110-ю механизированную бригаду.
На Покровском направлении с правого фаса россияне расширили клин восточнее Клинового. Левый фас — изменений не произошло.
В районе Большой Новоселки россияне продвинулись севернее Раздольного.
На Запорожском направлении на участке Каменское — Орехов противник продвинулся восточнее Малых Щербаков.
Что говорят в Генштабе ВСУ
В Генштабе ВСУ 16 апреля сообщили, что на Купянском направлении ВС РФ пытались идти вперед в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили три атаки врага.
На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в направлении Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.
На Северском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции ВСУ вблизи Часового Яра, Предтечино и Ступочков.
На Торецком направлении было 16 атак в районах населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка. Все вражеские атаки успешно отбиты.
На Покровском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Сухой Балки, Зеленого Поля, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Троицкого, Водяного Второго, Богдановки, Андреевки и в направлении Старой Николаевки.
На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских защитников вблизи Константинополя, Приветного, Разлива, Свободного Поля и Одрадного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Враг нанес авиаудар по Новоданиловке.
Напомним, что Силам обороны удалось восстановить позиции на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время на Покровском направлении ситуация остается напряженной — враг продвинулся в районе двух населенных пунктов и за прошедшие сутки пытался осуществить 16 штурмов позиций ВСУ.
15 апреля стало известно об освобождении села в Донецкой области.