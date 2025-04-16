Розширили клин біля Східного і мають успіхи біля Роздольного: ЗС РФ просунулися на 4 ділянках фронту

Збройні сили Росії мають успіхи на кількох ділянках фронту. Вони просунулися на Куп'янському та Запорізькому напрямках та розширили клин в районі Покровська.

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Про це 16 квітня повідомили аналітики проєкту In Factum.

За інформацією аналітиків, на Курсько-Сумському та Белгородському напрямках особливих змін у карті бойових дій немає. На Сумський напрямок РФ перекинула 15-й мобільний прикордонний загін бригадного типу "Сталевий кордон".

Між тим, у росіян є просування на Куп'янському напрямку — вони просунулися північніше Іванівки.

В районі Сіверська і Торецьк особливих змін не відбулося. ЗС РФ перекинули сюди 110-ту механізовану бригаду.

На Покровському напрямку з правого фасу росіяни розширили клин східніше Клинового. Лівий фас — змін не відбулося.

В районі Великої Новосілки росіяни просунулися північніше Роздольного.

На Запорізькому напрямку на ділянці Кам'янське — Оріхів противник просунувся східніше Малих Щербаків.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ 16 квітня повідомили, що на Куп’янському напрямку ЗС РФ намалися йти вперед в напрямку Нової Кругляківки і Загризового, де українські захисники зупинили три атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в напрямку Нового, Зеленої Долини і Григорівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції ЗСУ поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочків.

На Торецькому напрямку було 16 атак в районах населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка. Усі ворожі атаки успішно відбиті.

На Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися в районі Сухої Балки, Зеленого Поля, Єлизаветівкі, Лисівки, Удачного, Троїцького, Водяного Другого, Богданівки, Андріївки та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону українських захисників поблизу Константинополя, Привітного, Розливу, Вільного Поля та Одрадного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм в районі Кам’янського. Ворог завдав авіаудару по Новоданилівці.

Нагадаємо, що Силам оборони вдалося відновити позиції на Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою — ворог просунувся у районі двох населених пунктів і упродовж минулої доби намагався здійснити 16 штурмів позицій ЗСУ.

15 квітня стало відомо про звільнення села у Донецькій області.