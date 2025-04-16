Украинский ОПК производит почти половину оружия для фронта, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 40% вооружения, которое используют Силы безопасности и обороны на фронте, изготавливается непосредственно украинским оборонно-промышленным комплексом. Об этом он заявил во время торжественного награждения работников оборонной сферы по случаю их профессионального праздника.

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Информация опубликована в официальном Telegram-канале главы государства.

Зеленский поздравил работников ОПК

В своем обращении, Зеленский рассказал, что в Украине налажено производство более тысячи типов вооружения — от снарядов и артиллерийских систем до ракет и дронов дальнего радиуса действия.

"Сегодня более 40% оружия, которое используется на передовой, создано на украинских предприятиях. И эта динамика растет. Мы и в дальнейшем будем развивать собственное производство, укрепляя обороноспособность как собственными силами, так и при поддержке партнеров", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что технологическое преимущество должно оставаться ключевым преимуществом Украины, ведь только так враг будет понимать: ответ будет на каждый российский удар.

По словам главы государства, интерес к украинскому ОПК растет — практически каждая встреча с международными партнерами включает обсуждение совместных проектов и кооперации в сфере вооружений.

"Это доверие к вашей работе. Это новые соглашения и расширение сотрудничества. Это признание силы украинского производителя", — обратился Зеленский к представителям оборонной промышленности.

Напомним, что Украина уже может похвастаться разработкой нового типа — ракетой под названием "Барс". Вооружение долгое время оставалось под грифом секретности, однако ВСУ и сейчас не раскрывают технические характеристики ракеты и не предоставляют ее фотографий.

Также в феврале 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что развитие ракетного вооружения является приоритетным направлением для государства. По его словам, украинская армия уже получила на вооружение новую дальнобойную ракету, способную поражать цели на расстоянии до 700 км.