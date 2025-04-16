Український ОПК виробляє майже половину зброї для фронту, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 40% озброєння, яке використовують Сили безпеки й оборони на фронті, виготовляється безпосередньо українським оборонно-промисловим комплексом. Про це він заявив під час урочистого нагородження працівників оборонної сфери з нагоди їхнього професійного свята.

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Інформація опублікована в офіційному Telegram-каналі глави держави.

Зеленський привітав працівників ОПК

У своєму зверненні, Зеленський розповів, що в Україні налагоджено виробництво понад тисячі типів озброєння – від снарядів і артилерійських систем до ракет і дронів дальнього радіуса дії.

"Сьогодні більш як 40% зброї, яка використовується на передовій, створено на українських підприємствах. І ця динаміка зростає. Ми й надалі будемо розвивати власне виробництво, зміцнюючи обороноздатність як власними силами, так і за підтримки партнерів", – підкреслив президент.

Зеленський додав, що технологічна перевага має залишатися ключовою перевагою України, адже лише так ворог розумітиме: відповідь буде на кожен російський удар.

За словами глави держави, інтерес до українського ВПК зростає – практично кожна зустріч з міжнародними партнерами включає обговорення спільних проєктів та кооперації у сфері озброєнь.

"Це довіра до вашої роботи. Це нові угоди й розширення співпраці. Це визнання сили українського виробника", – звернувся Зеленський до представників оборонної промисловості.

Нагадаємо, що Україна вже може похвалитися розробкою нового типу — ракетою під назвою "Барс". Озброєння довгий час залишався під грифом секретності, проте ЗСУ і зараз не розкривають технічні характеристики ракети та не надають її фотографій.

Також у лютому 2024 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що розвиток ракетного озброєння є пріоритетним напрямом для держави. За його словами, українська армія вже отримала на озброєння нову далекобійну ракету, здатну вражати цілі на відстані до 700 км.