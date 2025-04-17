Выгода несмотря на репутационные риски: почему Украина устроила пресс-конференцию с пленными из Китая

Участие военнопленных в пресс-конференции является нарушением международного гуманитарного права, но Украина пошла на этот шаг и показала военнопленных из Китая, несмотря на риски для репутации, поскольку имеет с этого выгоду.

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К такому мнению пришли журналисты издания CNN.

Как пишет издание, предоставить наемникам из Китая платформу для выступлений было более ценным, чем защитить их "от оскорбления и публичного любопытства". Солдаты рассказали, что вступить в ряды ВС РФ их заставили финансовые проблемы. Они рассказали, что зарплата в армии РФ в два раза больше, чем та, которую они могут заработать дома. Они подписали контракты на русском языке, и их отправили на войну.

Общались с ними россияне фактически "на пальцах", потому что языка друг друга не знали обе стороны. Китайцы успели повоевать всего 3 дня и сдались в плен.

Источник в разведке Министерства обороны Украины сообщил CNN, что России нужны иностранные солдаты, потому что сейчас идет война на истощение, а она не в состоянии держать линию фронта только собственными силами.

Между тем Украина заявила, что знает о по меньшей мере 155 гражданах Китая, завербованных Россией для участия в войне против Украины, но пока нет точной информации, приложило ли правительство Китая к этому руку.

"У меня пока нет ответа на этот вопрос. Служба безопасности Украины будет над этим работать", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что Киев верит, что Пекин знает о происходящем.

Военнопленные изо всех сил пытались сказать обратное, оба заявили, что это было их личное решение.

В материале отмечается, что с точки зрения Зеленского, существует явный интерес в усилении всего, что свидетельствует о том, что поддержка Китаем России может быть не только дипломатической и экономической. Но украинский лидер может посылать месседж не только в США.

Андерс Пак Нильсен из Королевского оборонного колледжа Дании считает, что Киев также обеспокоен недавними попытками Европейского Союза в отношении Китая, поскольку две экономические силы ищут возможных совместных решений перед лицом торговых войн Трампа.

"Вдруг кажется, что европейцы и китайцы могут найти общий язык и по другим вопросам. Но, очевидно, был политический шаг, чтобы действительно подчеркнуть этот аспект (китайских бойцов в российской армии)", — сказал Нильсен CNN.

Именно так это воспринял и сам Пекин.

"Мы призываем соответствующие стороны правильно и трезво понимать роль Китая и не допускать безответственных высказываний", — заявил официальный представитель МИД Линь Цзянь.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после того, как стало известно, что граждане КНР воюют на стороне РФ, заявил, что американская администрация "изучает" этот вопрос".