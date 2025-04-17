Вигода попри репутаційні ризики: чому Україна влаштувала пресконференцію з полоненими з Китаю

Участь військовополонених у пресконференції є порушенням міжнародного гуманітарного права, але Україна пішла на цей крок і показала військовополонених з Китаю попри ризики для репутації, оскільки має з цього вигоду.

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Такої думки дійшли журналісти видання CNN.

Як пише видання, надати найманцям з Китаю платформу для виступів було більш цінним, ніж захистити їх "від образи та публічної цікавості". Солдати розповіли, що вступити до лав ЗС РФ їх змусили фінансові проблеми. Вони розповіли, що зарплата в армії РФ в двічі більша ніж та, яку вони можуть заробити вдома. Вони підписали контракти російською мовою, і їх відправили на війну.

Спілкувалися з ними росіяни фактично "на пальцях", бо мови одне одного не знали обидві сторони. Китайці встигли повоювати лише 3 дні і здалися в полон.

Джерело в розвідці Міністерства оборони України повідомило CNN, що Росії потрібні іноземні солдати, бо зараз триває війна на виснаження, а вона не в змозі тримати лінію фронту лише власними силами.

Між тим Україна заявила, що знає про щонайменше 155 громадян Китаю, завербованих Росією для участі у війні проти України, але поки немає точної інформації, чи уряд Китаю доклав до цього руку.

"У мене поки що немає відповіді на це питання. Служба безпеки України буде над цим працювати", — сказав президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що Київ вірить, що Пекін знає про те, що відбувається.

Військовополонені з усіх сил намагалися сказати протилежне, обидва заявили, що це було їхнє особисте рішення.

В матеріалі наголошується, що з точки зору Зеленського, існує явний інтерес у посиленні всього, що свідчить про те, що підтримка Китаєм Росії може бути не тільки дипломатичною та економічною. Але український лідер може посилати меседж не лише до США.

Андерс Пак Нільсен з Королівського оборонного коледжу Данії вважає, що Київ також стурбований нещодавніми спробами Європейського Союзу щодо Китаю, оскільки дві економічні сили шукають можливих спільних рішень перед обличчям торгових війн Трампа.

"Раптом здається, що європейці та китайці можуть знайти спільну мову й щодо інших питань. Але, очевидно, був політичний крок, щоб дійсно підкреслити цей аспект (китайських бійців у російській армії)", — сказав Нільсен CNN.

Саме так це сприйняв і сам Пекін.

"Ми закликаємо відповідні сторони правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не допускати безвідповідальних висловлювань", — заявив офіційний представник МЗС Лінь Цзянь.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після того, як стало відомо, що громадяни КНР воюють на боці РФ, заявив, що американська адміністрація "вивчає" це питання".