Может быть полезным в Украине: в Британии испытали микроволновое оружие (инфографика)

В Великобритании успешно прошли испытания нового типа электронного оружия для борьбы с беспилотниками. В перспективе такую модификацию можно будет использовать в условиях современных боевых действий, в частности в Украине.

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Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о RapidDestroyer — разработке оборонного консорциума во главе с французской корпорацией Thales. Новая модификация использует мощную радиочастоту для дистанционного вывода из строя электроники в беспилотниках. Такой тип оружия выпускает широкий луч энергии, способный сбивать несколько беспилотников одновременно, — поэтому это может быть эффективным способом противодействия "рою дронов". Однако отмечают, что для защиты инфраструктуры такое оружие может быть менее эффективным.

Пока что технология находится на ранней стадии развития. Систему RapidDestroyer перевозят в кузове грузовика, и она требует большого количества энергии.

"Мощные микроволновые системы потенциально являются очень эффективным инструментом для защиты от большого количества [беспилотников] и, возможно, крылатых ракет, при условии, что их широкий конус не создает больше проблем, чем решает", — сказал Джастин Бронк, чиновник Королевского Объединенного института оборонных исследований в Лондоне. Он отметил, что системы могут хорошо работать в случае размещения их, например, в пустыне, или на военных кораблях в море, или "на линии фронта, когда вы не очень переживаете о том, что летит в сторону врага", однако отметил, что микроволновое оружие не может быть "универсальным решением".

Во время испытаний в Великобритании обезвредили две "очереди" из восьми беспилотников, а всего было уничтожено более 100 дронов.

На днях мы сообщали, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации новые беспилотники В-1 отечественного производства. Они способны длительное время находиться в воздухе и предназначены для эффективного уничтожения живой силы и бронированной техники противника.

Также мы писали, что США планируют развернуть на авиабазе Кадена в Японии разведывательные беспилотники дальнего радиуса действия MQ-4C Triton — для слежения за действиями Китая в Тайваньском проливе, Японском и Восточно-Китайском морях.