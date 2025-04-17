Може бути помічною в Україні: у Британії випробували мікрохвильову зброю (інфографіка)

У Великій Британії успішно пройшли випробування нового типу електронної зброї для боротьби з безпілотниками. В перспективі таку модифікацію можна буде використовувати в умовах сучасних бойових дій, зокрема в Україні.

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Про це пише Financial Times.

Йдеться про RapidDestroyer – розробку оборонного консорціуму на чолі з французькою корпорацією Thales. Нова модифікація використовує потужну радіочастоту для дистанційного виведення з ладу електроніки в безпілотниках. Такий тип зброї випускає широкий промінь енергії, здатний збивати кілька безпілотників одночасно, – тому це може бути ефективним способом протидії "рою дронів". Проте зауважують, що для захисту інфраструктури така зброя може бути менш ефективною.

Поки що технологія перебуває на ранній стадії розвитку. Систему RapidDestroyer перевозять в кузові вантажівки, і вона потребує великої кількості енергії.

"Потужні мікрохвильові системи потенційно є дуже ефективним інструментом для захисту від великої кількості [безпілотників] і, можливо, крилатих ракет, за умов, що їхній широкий конус не створює більше проблем, ніж розв’язує", – сказав Джастін Бронк, посадовець Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні. Він зауважив, що системи можуть добре працювати у разі розміщення їх, наприклад, у пустелі, чи на військових кораблях у морі, чи "на лінії фронту, коли ви не дуже переймаєтесь тим, що летить у бік ворога", проте наголосив, що мікрохвильова зброя не може бути "універсальним рішенням".

Під час випробувань у Великій Британії знешкодили дві "черги" з восьми безпілотників, а загалом було знищено понад 100 дронів.

Днями ми повідомляли, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації нові безпілотники В-1 вітчизняного виробництва. Вони здатні тривалий час перебувати у повітрі та призначені для ефективного знищення живої сили та броньованої техніки противника.

Також ми писали, що США планують розгорнути на авіабазі Кадена в Японії розвідувальні безпілотники дальнього радіусу дії MQ-4C Triton – для стеження за діями Китаю в Тайванській протоці, Японському та Східно-Китайському морях.