ГУР получило уникальный вертолет-медевак: в чем его особенность (видео)

Украинская разведка получила уникальный вертолет медицинской эвакуации Sikorsky S-76A. Это первая модель такого образца и комплектации в Украине.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны в своем Telegram-канале.

ГУР получило уникальный вертолет

Воздушный борт был передан в рамках международной благотворительной инициативы при участии канадской авиакомпании Helijet International, благотворительной организации Maple Hope Foundation и Всемирного Конгресса Украинцев.

Его ориентировочная стоимость составляет до 1,5 миллиона долларов США.

Как сообщили в ГУР МО, вертолет прибыл в Украину 15 апреля 2025 года. Официально его уже задействовали в структуре спецподразделения авиационной медэвакуации, который сформировали из опытных боевых медиков.

Sikorsky S-76A имеет ряд важных характеристик: на борту размещаются четверо медиков и один тяжелораненый, есть дефибрилляторы, системы ИВЛ и все необходимое для спасения жизни в условиях эвакуации. Вертолет приспособлен для полетов в любое время суток.

Командир авиаподразделения с позывным "Маэстро" подчеркнул, что эта машина значительно усилит возможности ГУР в оказании помощи раненым прямо с поля боя. По его словам, новая машина расширит парк санитарной авиации и усилит вновь созданное на базе ГУР спецподразделение, которое не имеет аналогов в мире.

"Этот вертолет будет спасать жизни наших сотрудников, бойцов Сил безопасности и обороны Украины, гражданских людей. Спасибо всем, кто присоединяется к нашей борьбе. Давайте и в дальнейшем это продолжать, работы еще много!" — сказал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Для помощи в транспортировке борта фонд Maple Hope Foundation и Всемирный конгресс украинцев запустили национальную онлайн-кампанию краудфандинга, которая позволила украинцам по всей Канаде присоединиться к миссии по доставке вертолета.

Благодаря совместным усилиям этих организаций, а также привлечению к реализации этой программы рядовых представителей украинской диаспоры за рекордно короткий срок (три недели) было собрано более 100 тыс. долларов только на логистику и доставку летательного аппарата в Украину.

Напомним, что вечером 9 апреля в небе над Наро-Фоминском, что вблизи Москвы, российские медиа распространили информацию о якобы уничтожении силами ПВО украинского ударного беспилотного вертолета типа "Рамзай" RZ-500. Однако, как отмечают аналитики, эта модель беспилотника не фигурировала в открытых источниках с 2021 года.

Также, чешские граждане первыми в мире сумели профинансировать закупку военного вертолета через благотворительные взносы. Собранные средства позволят приобрести многоцелевую боевую машину Sikorsky UH-60 Black Hawk, которую вскоре передадут Украине.