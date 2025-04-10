Россияне придумали "супер-вертолет" ВСУ, чтобы скрыть ошибку своего ПВО, — Defence Express

Российские медиа запустили слухи, что вечером 9 апреля ПВО над Наро-Фоминском под Москвой в РФ сбила украинский ударный беспилотник-вертолет типа "Рамзай" RZ-500. Обозреватели Defence Express говорят, что об этой разработке ничего не известно с 2021 года, и такими заявлениями российская пропаганда пытается скрыть, что ВС РФ сбили собственный вертолет.

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Об этом издание Defence Express пишет 10 апреля.

По словам обозревателей, россияне "придумали украинский супер-вертолет-камикадзе", чтобы скрыть сбивание над Наро-Фоминском собственного вертолета.

В российском пропагандистском Telegram-канале Mash 10 апреля заявили, что подмосковный город атаковал украинский беспилотник "Рамзай" RZ-500, который может преодолевать расстояние до 300 км. Эту версию подхватили другие российские СМИ.

РосСМИ распространили слухи о сбитии под Наро-Фоминском украинского RZ-500 Фото: скриншот

Украинские обозреватели отмечают, что сами авторы сообщения говорят о дальности полета RZ-500 в 300 км, а Наро-Фоминск находится в 400 км от российско-украинской границы.

"Фактически это та же ситуация, когда российская пропаганда кричала о том, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может атаковать США через Южный полюс при дальности полета 18 тысяч км", — отметили журналисты.

Кроме того, авторы статьи обратили внимание на то, что на видео можно было увидеть аэронавигационные огни и контурные огни на лопастях вертолета, что было бы довольно странно для беспилотника, который осуществляет ночную атаку.

Что известно о RZ-500

Украинский ударный беспилотник-вертолет RZ-500 от компании "Рамзай" был представлен на выставке "Оружие и Безопасность" в 2021 году. Обозреватели Defence Express отмечают, что российские пропагандисты выбрали его, потому что это единственный на сегодня публично продемонстрированный украинский дрон вертолетного типа. Он позиционировался как ударно-разведывательный с возможностью использования высокоточного противотанкового вооружения.

На выставке объявлялись основные характеристики разработки: крейсерская скорость 150-160 км/ч, радиус действия до 450 км, время в воздухе до 3 часов, максимальная высота полета до 4 км и боевая нагрузка до 100 кг.

Однако журналисты отмечают, что с 2021 года о RZ-500 больше ничего не было известно. По мнению обозревателей, в 2025 году разведывательно-ударные БПЛА уже не будут играть значительной роли в условиях реальной войны. Использование такого оружия в тылу врага ввиду характеристик маловероятно, цели из глубины своих порядков лучше поражать дронами-камикадзе, а в качестве тяжелых дронов вертикального взлета высокую эффективность показывают мультикоптеры.

По словам авторов материала, разработки на базе вертолетов мало подходят на роль дронов-камикадзе для дальнобойных ударов, особенно по сравнению с самолетными, потому что они имеют меньшие дальность полета, скорость и полезную нагрузку, зато требуют более мощного двигателя и являются более заметными для радиолокационных станций и в акустическом диапазоне.

В Наро-Фоминске вероятно сбит вертолет ВС РФ: детали

В сети распространились сообщения о том, что российская противовоздушная оборона сбила вертолет ВС РФ, потому что приняла его за украинский беспилотник. На снятых местными жителями кадрах можно увидеть, как ПВО пытается сбить объект, похожий на вертолет. Российские СМИ писали, что в Наро-Фоминске был уничтожен БПЛА, а местные слышали звуки стрельбы около 22:30. Однако в комментариях в местных пабликах горожане писали, что слышали именно вертолет и видели, как стреляют по нему.

Официальных сообщений о сбитии российского вертолета в Наро-Фоминске от украинского и российского командования на момент публикации материала не было.

Напомним, в материале от 8 апреля обозреватели Defence Express анализировали, есть ли возможность производить зенитные ракетные комплексы Patriot или ракеты к нему в Украине.