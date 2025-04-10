Росіяни вигадали "супервертоліт" ЗСУ, щоб приховати помилку свого ППО, — Defence Express

Російські медіа запустили чутки, що ввечері 9 квітня ППО над Наро-Фомінськом під Москвою в РФ збила український ударний безпілотник-вертоліт типу "Рамзай" RZ-500. Оглядачі Defence Express кажуть, що про цю розробку нічого не відомо з 2021 року, і такими заявами російська пропаганда намагається приховати, що ЗС РФ збили власний вертоліт.

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Про це видання Defence Express пише 10 квітня.

За словами оглядачів, росіяни "вигадали український супервертоліт-камікадзе", щоб приховати збиття над Наро-Фомінськом власного гелікоптера.

У російському пропагандистському Telegram-каналі Mash 10 квітня заявили, що підмосковне місто атакував український безпілотник "Рамзай" RZ-500, який може долати відстань до 300 км. Цю версію підхопили інші російські ЗМІ.

РосЗМІ поширили чутки про збиття під Наро-Фомінськом українського RZ-500 Фото: скриншот

Українські оглядачі зауважують, що самі автори допису кажуть про дальність польоту RZ-500 у 300 км, а Наро-Фомінськ знаходиться за 400 км від російсько-українського кордону.

"Фактично це та сама ситуація, коли російська пропаганда кричала про те, що новітня міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" може атакувати США через Південний полюс при дальності польоту 18 тисяч км", — зазначили журналісти.

Крім того, автори статті вернули увагу на те, що на відео можна було побачити аеронавігаційні вогні та контурні вогні на лопатях гвинтокрила, що було б досить дивно для безпілотника, який здійснює нічну атаку.

Що відомо про RZ-500

Український ударний безпілотник-вертоліт RZ-500 від компанії "Рамзай" був представлений на виставці "Зброя та Безпека" у 2021 році. Оглядачі Defence Express зазначають, що російські пропагандисти обрали його, бо це єдиний на сьогодні публічно продемонстрований український дрон вертолітного типу. Він позиціювався як ударно-розвідувальний із можливістю використання високоточного протитанкового озброєння.

На виставці оголошувалися основні характеристики розробки: крейсерська швидкість 150-160 км/год, радіус дії до 450 км, час у повітрі до 3 годин, максимальна висота польоту до 4 км і бойове навантаження до 100 кг.

Проте журналісти зазначають, що з 2021 року про RZ-500 більше нічого не було відомо. На думку оглядачів, у 2025 році розвідувально-ударні БПЛА вже не відіграватимуть значної ролі в умовах реальної війни. Використання такої зброї в тилу ворога з огляду на характеристики малоймовірне, цілі з глибини своїх порядків краще уражати дронами-камікадзе, а як важкі дрони вертикального злету високу ефективність показують мультикоптери.

За словами авторів матеріалу, розробки на базі гвинтокрилів мало підходять на роль дронів-камікадзе для далекобійних ударів, особливо у порівнянні з літаковими, бо вони мають менші дальність польоту, швидкість і корисне навантаження, і натомість вимагають потужнішого двигуна та є більш помітними для радіолокаційних станцій і в акустичному діапазоні.

В Наро-Фомінську ймовірно збито вертоліт ЗС РФ: деталі

В мережі поширилися повідомлення про те, що російська протиповітряна оборона збила вертоліт ЗС РФ, бо прийняла його за український безпілотник. На знятих місцевими мешканцями кадрах можна побачити, як ППО намагається збити об'єкт, схожий на гелікоптер. Російські ЗМІ писали, що в Наро-Фомінську був знищений БПЛА, а місцеві чули звуки стрільби близько 22:30. Проте в коментарях у місцевих пабліках містяни писали, що чули саме вертоліт і бачили, як стріляють по ньому.

Офіційних повідомлень про збиття російського гвинтокрила в Наро-Фомінську від українського та російського командування на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, в матеріалі від 8 квітня оглядачі Defence Express аналізували, чи є можливість виробляти зенітні ракетні комплекси Patriot або ракети до нього в Україні.