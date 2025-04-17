ГУР отримало унікальний вертоліт-медевак: в чому його особливість (відео)

Українська розвідка отримала унікальний гелікоптер медичної евакуації Sikorsky S-76A. Це перша модель такого зразка і комплектації в Україні.

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Про таке повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони у своєму Telegram-каналі.

ГУР отримало унікальний вертоліт

Повітряний борт був переданий у межах міжнародної благодійної ініціативи за участі канадської авіакомпанії Helijet International, благодійної організації Maple Hope Foundation та Світового Конґресу Українців.

Його орієнтовна вартість складає до 1,5 мільйона доларів США.

Як повідомили в ГУР МО, вертоліт прибув в Україну 15 квітня 2025 року. Офіційно його вже задіяли у структурі спецпідрозділу авіаційної медевакуації, який сформували з досвідчених бойових медиків.

Sikorsky S-76A має низку важливих характеристик: на борту розміщуються четверо медиків та один важкопоранений, є дефібрилятори, системи ШВЛ і все необхідне для порятунку життя в умовах евакуації. Вертоліт пристосований для польотів у будь-який час доби.

Командир авіапідрозділу з позивним "Маестро" підкреслив, що ця машина значно посилить можливості ГУР у наданні допомоги пораненим прямо з поля бою. За його словами, нова машина розширить парк санітарної авіації та посилить новостворений на базі ГУР спецпідрозділ, який не має аналогів у світі.

"Цей вертоліт рятуватиме життя наших співробітників, бійців Сил безпеки та оборони України, цивільних людей. Дякую всім, хто долучається до нашої боротьби. Давайте і надалі це продовжувати, роботи ще багато!" – сказав керівник ГУР МО Кирило Буданов.

Для допомоги у транспортуванні борту фонд Maple Hope Foundation та Світовий конгрес українців запустили національну онлайн-кампанію краудфандингу, що дала змогу українцям по всій Канаді приєднатися до місії з доставки гелікоптера.

Завдяки спільним зусиллям цих організацій, а також залученню до реалізації цієї програми пересічних представників української діаспори за рекордно короткий термін (три тижні) було зібрано понад 100 тис. доларів лише на логістику та доставку літального апарата в Україну.

Нагадаємо, що увечері 9 квітня в небі над Наро-Фомінськом, що поблизу Москви, російські медіа поширили інформацію про нібито знищення силами ППО українського ударного безпілотного вертольота типу "Рамзай" RZ-500. Однак, як зазначають аналітики, ця модель безпілотника не фігурувала у відкритих джерелах із 2021 року.

Також, чеські громадяни першими у світі зуміли профінансувати закупівлю військового гелікоптера через благодійні внески. Зібрані кошти дозволять придбати багатоцільову бойову машину Sikorsky UH-60 Black Hawk, яку невдовзі передадуть Україні.