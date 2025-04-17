Альтернатива ПВО: в Британии протестировали противодронное микроволновое оружие RapidDestroyer (видео)

Министерство обороны Великобритании протестировало высокомощное микроволновое оружие (RF DEW) под названием RapidDestroyer. Противодронный комплекс выводит из строя беспилотники с помощью радиоволн на расстоянии.

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Об этом говорится в пресс-релизе ведомства 17 апреля.

В Британии протестировали высокомощное микроволновое оружие RapidDestroyer

Среди перспективных противодронных систем, которые сейчас разрабатывают в Великобритании наиболее известный лазерный комплекс DragonFire, однако параллельно с ним уже разрабатывается и испытывается RF DEW — Radiofrequency Directed Energy Weapon.

Электромагнитное оружие с направленным излучением в микроволновом диапазоне уничтожает электронику дронов. Более того, в отличие от боевых лазеров, которые прожигают цели "выстрелами", такое оружие действует в определенном секторе, пишет Defense Express.

Испытания мощного оружия прошли на полигоне в Западном Уэльсе и стали крупнейшими учениями британской армии по противодействию атакам дронов. RapidDestroyer может стать эффективной и экономичной альтернативой традиционным ракетным системам ПВО.

Система RF DEW может уничтожать воздушные цели на расстоянии до 1 км и эффективна против угроз, которые нельзя нейтрализовать с помощью средств электронной борьбы.

По информации британского МО, два роя из восьми дронов были обезврежены во время недавнего испытания. Всего в рамках проекта уничтожили более 100 БпЛА.

Отметим, что это не готовый образец, а лишь демонстратор технологии и решений. Впрочем, он уже успешно работает. Судя по всему, испытания RF DEW продолжались с мая 2024 года.

Новая система была создана британским подразделением Thales при активном участии подразделений Министерства обороны страны.

В состав RF DEW, кроме излучателя, входит система обнаружения дронов, которая состоит из радиолокационной станции, оптического сенсора и пеленгатора. RapidDestroyer монтируется на грузовике и потребляет большое количество энергии.

Ожидается, что реальный боевой образец системы RF DEW будет передан британской армии в 2026 году.

"И вообще именно такие микроволновые выжигатели дронов сейчас считаются довольно перспективным средством против дронов, особенно против их роевого использования. А кроме Великобритании активное их испытания осуществляют вооруженные силы США, которые присматриваются к Leonidas от компании Epirus", — пишут в Defense Express.

Напомним, россияне начали использовать против украинцев ядовитые "Шахеды". Газ в дронах вызывает острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей, о чем 17 апреля рассказал Григорий Дмитрив, кандидат химических наук.

Также Фокус писал о том, что российские войска на войне против Украины по состоянию на весну 2025 года достигли преимущества в использовании БПЛА, ведь начали широко применять оптоволоконные дроны с полной неуязвимостью сигнала.