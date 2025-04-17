Альтернатива ППО: у Британії протестували протидронову мікрохвильову зброю RapidDestroyer (відео)

Міністерство оборони Великої Британії протестувало високопотужну мікрохвильову зброю (RF DEW) під назвою RapidDestroyer. Протидроновий комплекс виводить з ладу безпілотники за допомогою радіохвиль на відстані.

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Про це йдеться у пресрелізі відомства 17 квітня.

У Британії протестували високопотужну мікрохвильову зброю RapidDestroyer

Серед перспективних протидронових систем, які наразі розробляють у Великій Британії найбільш відомий лазерний комплекс DragonFire, проте паралельно з ним уже розробляється та випробовується RF DEW — Radiofrequency Directed Energy Weapon.

Електромагнітна зброя з направленим випромінюванням у мікрохвильовому діапазоні знищує електроніку дронів. Ба більше, на відміну від бойових лазерів, які пропалюють цілі "пострілами", така зброя діє в певному секторі, пише Defense Express.

Випробування потужної зброї пройшли на полігоні в Західному Уельсі й стали найбільшими навчаннями британської армії з протидії атакам дронів. RapidDestroyer може стати ефективною та економічною альтернативою традиційним ракетним системам ППО.

Система RF DEW може знищувати повітряні цілі на відстані до 1 км і ефективна проти загроз, які не можна нейтралізувати за допомогою засобів електронної боротьби.

За інформацією британського МО, два рої з восьми дронів було знешкоджено під час нещодавнього випробування. Загалом у межах проєкту знищили понад 100 БпЛА.

Зазначимо, що це не готовий зразок, а лише демонстратор технології та рішень. Втім, він уже успішно працює. Судячи з усього, випробування RF DEW тривали з травня 2024 року.

Нова система була створена британським підрозділом Thales за активної участі підрозділів Міністерства оборони країни.

У склад RF DEW, окрім випромінювача, входить система виявлення дронів, яка складається з радіолокаційної станції, оптичного сенсора та пеленгатора. RapidDestroyer монтується на вантажівці та споживає велику кількість енергії.

Очікується, що реальний бойовий зразок системи RF DEW буде переданий британській армії у 2026 році.

"І загалом саме такі мікрохвильові випалювачі дронів зараз вважаються доволі перспективним засобом проти дронів, особливо проти їх ройового використання. А окрім Великої Британії активне їх випробування здійснюють збройні сили США, які приглядаються до Leonidas від компанії Epirus", — пишуть у Defense Express.

Нагадаємо, росіяни почали використовувати проти українців отруйні "Шахеди". Газ у дронах спричиняє гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів, про що 17 квітня розповів Григорій Дмитрів, кандидат хімічних наук.

Також Фокус писав про те, що російські війська на війні проти України станом на весну 2025 року досягли переваги у використанні БПЛА, адже почали широко застосовувати оптоволоконні дрони з повною невразливістю сигналу.