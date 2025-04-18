Химическое отравление спасателей из-за "Шахедов": в ГСЧС прокомментировали информацию

В Украине не зафиксировано случаев отравления спасателей ГСЧС, которые принимали участие в осмотре места падения БПЛА "Шахед".

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию, которую стали на днях распространять в сети. Речь шла о случае отравления двух сотрудников ГСЧС, которые в тяжелом состоянии попали в больницу после осмотра места падения "Шахеда" на территории Полтавской области.

"Официально заявляем. Эта информация не соответствует действительности. Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БпЛА в Полтавской области не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали граждан доверять только официальным и проверенным источникам информации — на страницах ГСЧС, областных администраций, Сил обороны и других уполномоченных структур.

Напомним, что ВС РФ начали использовать против украинцев ядовитые "Шахеды". Газ в которых вызывает острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.

16 апреля сообщалось, что оккупанты стали применять на ударных дронах-камикадзе типа Shahed 136/"Герань-2" отравляющие вещества, чтобы нанести максимальный вред украинцам.