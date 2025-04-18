Хімічне отруєння рятувальників через "Шахеди": у ДСНС прокоментували інформацію

В Україні не зафіксовано випадків отруєння рятувальників ДСНС, які брали участь в огляді місця падіння БпЛА "Шахед".

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Про це повідомили у ДСНС України.

Так, у Державній службі з надзвичайних ситуацій спростували інформацію, яку стали днями поширювати в мережі. Йшлося про випадок отруєння двох співробітників ДСНС, які у тяжкому стані потрапили до лікарні після огляду місця падіння "Шахеда" на території Полтавської області.

"Офіційно заявляємо. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодного випадку хімічного отруєння серед рятувальників внаслідок огляду місця падіння БпЛА у Полтавській області не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.

В ДСНС закликали громадян довіряти тільки офіційним і перевіреним джерелам інформації — на сторінках ДСНС, обласних адміністрацій, Сил оборони та інших уповноважених структур.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали використовувати проти українців отруйні "Шахеди". Газ у яких спричиняє гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів.

16 квітня повідомлялося, що окупанти стали застосовувати на ударних дронах-камікадзе типу Shahed 136/"Герань-2" отруйні речовини, щоб завдати максимальної шкоди українцям.