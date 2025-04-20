"За вас молятся": бойцам ВСУ на передовой с дрона сбрасывали освященные в Киеве куличи

Украинские защитники на первой линии обороны, где идут активные бои, получили освященные куличи. Их им передавали дроном прямо в окопы.

Related video

Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он продемонстрировал видео, на котором украинские дроны сбрасывают пояса бойцам прямо в окопы.

По словам Сергея Наева, более 6000 пасхальных куличей, освященных Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием в Михайловском Златоверхом соборе передали бойцам на фронт.

Их получили командиры бригад и командиры подразделений, а также непосредственно бойцы и бойцы на передовой — даже там, где сейчас идут ожесточенные бои.

"Наши защитники и защитницы чувствуют в этих куличах не только праздничный вкус, но и присутствие своего народа рядом. Потому что когда в самые горячие моменты войны в руки попадает освященный кулич — это напоминает о том, что вас любят, за вас молятся, о вас помнят и вместе с вами ежедневно борются — каждый на своем месте", — сказал Сергей Наев.

Он поздравил с праздником светлого Христова Воскресения всех, кто защищает и поддерживает украинских воинов.

Напомним, что ранее бойцы ВСУ и аналитики DeepState рассказали о "пасхальном перемирии" Путина. Они подчеркнули, что на отдельных участках фронта действительно есть тишина, однако это скорее связано с тем, что наступили выходные.

19 апреля Владимир Зеленский рассказал о реальной ситуации и действует ли "пасхальное перемирие".