"За вас моляться": бійцям ЗСУ на передовій з дрона скидали освячені в Києві паски

Українські захисники на першій лінії оборони, де точаться активні бої, отримали освячені паски. Їх їм передавали дроном просто в окопи.

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Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він продемонстрував відео, на якому українські дрони скидають паски бійцям просто в окопи.

За словами Сергія Наєва, понад 6000 великодніх пасок, освячених Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм у Михайлівському Золотоверхому соборі передали бійцям на фронт.

Їх отримали командири бригад та командири підрозділів, а також безпосередньо бійці та бійчині на передовій — навіть там, де зараз точаться запеклі бої.

"Наші захисники та захисниці відчувають у цих пасках не тільки святковий смак, а й присутність свого народу поруч. Бо коли у найгарячіші моменти війни до рук потрапляє освячена паска — це нагадує про то, що вас люблять, за вас моляться, про вас пам’ятають і разом з вами щоденно борються — кожен на своєму місці", — сказав Сергій Наєв.

Він привітав зі святом світлого Христового Воскресіння усіх, хто захищає і підтримує українських воїнів.

Нагадаємо, що раніше бійці ЗСУ та аналітики DeepState розповіли про "великоднє перемир'я" Путіна. Вони підкреслили, що на окремих ділянках фронту дійсно є тиша, проте це швидше пов'язано з тим, що настали вихідні.

19 квітня Володимир Зеленський розповів про реальну ситуацію та чи діє "великоднє перемир'я".