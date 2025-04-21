Впервые с начала полномасштабного вторжения: в Вашингтоне пройдет шествие "бессмертного полка"
На следующей неделе, 3 мая, россияне планируют провести в центре Вашингтона первое за последние несколько лет шествие "Бессмертного полка", которое посвятят 80-й годовщине завершения "великой отечественной" войны.
Об этом, как сообщает "Укринформ", говорится в буклете, распространенном организаторами среди русскоязычных групп в США.
Начать мероприятие планируют в Лафайет-сквере, который расположен возле Белого дома. Участники отправятся шествием по Пенсильвания-Авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре американской столицы.
"Пройдем с оркестром, песнями и портретами своих героев", — отметили организаторы в буклете, украшенном советской символикой и "георгиевской лентой", которая стала символом военной агрессии РФ против Украины.
При этом возле мемориала запланированы "возложение цветов" и "небольшой концерт".
Информационное агентство отмечает, что подобные акции проводятся с разрешения муниципальных властей и по информации источников, знакомых с планами мероприятия, его организаторы якобы уже получили согласование.
Акция "Бессмертный полк", которая ежегодно в начале мая проходит в самой РФ и в ряде стран за ее пределами, считаются пропагандистскими мероприятиями, которые спонсируются Кремлем. В Вашингтоне ее не проводили с начала полномасштабной агрессии России против Украины.
Напомним, в мае 2022 года президент России Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк", возглавив колонну, которая направлялась с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.
В 2023 году в России отказались от проведения акции.