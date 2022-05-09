Путин с портретом отца возглавил "Бессмертный полк" в центре Москвы (видео)

По данным российских СМИ, глава государства-агрессора прошелся с колонной, которая направлялась с Тверской улицы на Красную площадь.

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Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы в понедельник, 9 мая. Соответствующие кадры в прямом эфире показали российские телеканалы.

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Лидер РФ возглавил колонну, которая направлялась по Тверской улице на Красную площадь, с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина. Тот получил ранение ноги во время обороны Невского пятачка 17 ноября 1941 года.

Российский журналист в ходе трансляции заявил, что в шествии принимают участие по меньшей мере сотни тысяч человек. Глава государства-агрессора во время мероприятия приветствовал граждан и общался со своими соседями по колонне — сопредседателями движения "Бессмертный полк" Геннадием Ивановым и Еленой Цунаевой.

По данным агентства "Интерфакс", Путин участвует в акции уже шестой раз. Впервые он посетил шествие в 2015 году. Затем из-за пандемии коронавируса в 2020 году мероприятие прошло в онлайн-формате, а в 2021 году и вовсе было отменено.

Напомним, во время своей речи 9 мая Путин заявил, что начало полномасштабного вторжения в Украину это "решение суверенной и сильной страны", а боевики на Донбассе и армия РФ "сражаются на своей земле".

Ранее мы писали, что в Москве на параде не смогла принять участие авиация — российские власти объяснили это плохими погодными условиями.