Путін з портретом батька очолив "Безсмертний полк" у центрі Москви (відео)

За даними російських ЗМІ, глава держави-агресора пройшовся з колоною, яка прямувала з Тверської вулиці на Червону площу.

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Президент Росії Володимир Путін взяв участь в акції "Безсмертний полк" у центрі Москви в понеділок, 9 травня. Відповідні кадри у прямому ефірі показали російські телеканали.

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Лідер РФ очолив колону, яка прямувала Тверською вулицею на Червону площу, з портретом свого батька-фронтовика Володимира Спиридоновича Путіна. Той отримав поранення ноги під час оборони Невського п'ятачка 17 листопада 1941 року.

Російський журналіст під час трансляції заявив, що в ході беруть участь щонайменше сотні тисяч людей. Глава держави-агресора під час заходу вітав громадян та спілкувався зі своїми сусідами по колоні — співголовами руху "Безсмертний полк" Геннадієм Івановим та Оленою Цунаєвою.

За даними агентства "Інтерфакс", Путін бере участь в акції вже вшосте. Вперше він відвідав ходу у 2015 році. Потім через пандемію коронавірусу у 2020 році захід пройшов в онлайн-форматі, а у 2021 році взагалі скасовано.

Нагадаємо, під час своєї промови 9 травня Путін заявив, що початок повномасштабного вторгнення в Україну це "рішення суверенної та сильної країни", а бойовики на Донбасі та армія РФ "борються на своїй землі".

Раніше ми писали, що в Москві на параді не змогла взяти участь авіація — російська влада пояснила це поганими погодними умовами.