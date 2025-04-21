Вперше від початку повномасштабного вторгнення: у Вашингтоні пройде хода "безсмертного полку"
Наступного тижня, 3 травня, росіяни планують провести у центрі Вашингтона першу за останні кілька років ходу "Безсмертного полку", яку присвятять 80-ій річниці завершення "великої вітчизняної" війни.
Про це, як повідомляє "Укрінформ", йдеться в буклеті, поширеному організаторами серед російськомовних груп у США.
Розпочати захід планують у Лафайет-сквері, який розташований біля Білого дому. Учасники вирушать ходою по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі американської столиці.
"Пройдемо з оркестром, піснями й портретами своїх героїв", — зазначили організатори в буклеті, прикрашеному радянською символікою та "георгієвською стрічкою", яка стала символом військової агресії РФ проти України.
При цьому біля меморіалу заплановані "покладання квітів" та "невеликий концерт".
Інформаційне агентство зазначає, що подібні акції проводяться з дозволу муніципальної влади й за інформацією джерел, обізнаних із планами заходу, його організатори нібито вже отримали погодження.
Акція "Безсмертний полк", яка щороку на початку травня проходить у самій РФ та у низці країн її межами, вважаються пропагандистськими заходами, які спонсоруються Кремлем. У Вашингтоні її не проводили від початку повномасштабної агресії Росії проти України.
Нагадаємо, у травні 2022 року президент Росії Володимир Путін взяв участь в акції "Безсмертний полк", очоливши колону, яка прямувала з портретом свого батька-фронтовика Володимира Спиридоновича Путіна.
У 2023 році у Росії відмовилися від проведення акції.