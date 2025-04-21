Вперше від початку повномасштабного вторгнення: у Вашингтоні пройде хода "безсмертного полку"

Наступного тижня, 3 травня, росіяни планують провести у центрі Вашингтона першу за останні кілька років ходу "Безсмертного полку", яку присвятять 80-ій річниці завершення "великої вітчизняної" війни.

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Про це, як повідомляє "Укрінформ", йдеться в буклеті, поширеному організаторами серед російськомовних груп у США.

Розпочати захід планують у Лафайет-сквері, який розташований біля Білого дому. Учасники вирушать ходою по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі американської столиці.

"Пройдемо з оркестром, піснями й портретами своїх героїв", — зазначили організатори в буклеті, прикрашеному радянською символікою та "георгієвською стрічкою", яка стала символом військової агресії РФ проти України.

При цьому біля меморіалу заплановані "покладання квітів" та "невеликий концерт".

Такий вигляд має буклет-запрошення Фото: "Укрінформ"

Інформаційне агентство зазначає, що подібні акції проводяться з дозволу муніципальної влади й за інформацією джерел, обізнаних із планами заходу, його організатори нібито вже отримали погодження.

Акція "Безсмертний полк", яка щороку на початку травня проходить у самій РФ та у низці країн її межами, вважаються пропагандистськими заходами, які спонсоруються Кремлем. У Вашингтоні її не проводили від початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, у травні 2022 року президент Росії Володимир Путін взяв участь в акції "Безсмертний полк", очоливши колону, яка прямувала з портретом свого батька-фронтовика Володимира Спиридоновича Путіна.

У 2023 році у Росії відмовилися від проведення акції.