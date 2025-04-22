"Особенно отличились": ВСУ уничтожили оккупантов-"верблюдов"

Украинские защитники на одном из участков фронта оставили российских оккупантов без провизии, уничтожив солдат, которые должны были ее доставить.

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Об этом рассказали в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Среди российских оккупантов есть "каста" солдат-смертников. Их командиры отправляют доставлять провизию и БК на позиции ВС РФ, но фактически это дорога в один конец, поскольку на них охотятся украинские дроны.

"Верблюды" — специальная профессия в российской армии. Фактически это смертники, которые пешком таскают на позиции БК, провизию, горючее и тому подобное. Бойцы 63 бригады уничтожают их регулярно", — рассказали в бригаде.

Так, на днях, украинские защитники уничтожили трех россиян, которые шагали с ручной кладью по украинским степям.

Бойцы 63 бригады считают, что они умудрились нарушить все возможные правила выживания:

не быть москалем;

не воевать с украинцами;

не передвигаться по открытой местности, особенно днем;

не скапливаться;

не носить легковоспламеняющиеся вещества.

Из-за этого оккупанты поплатились жизнью.

Напомним, что 22 апреля сообщалось, что российские оккупанты пошли в наступление на Харьковском направлении и пытаются прорвать оборону ВСУ. Украинские защитники отбивают вражеские атаки.

20 апреля сообщалось, что РФ пользуются "пасхальным перемирием" для возобновления дальнейших активных штурмов.