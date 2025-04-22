"Особенно отличились": ВСУ уничтожили оккупантов-"верблюдов"
Украинские защитники на одном из участков фронта оставили российских оккупантов без провизии, уничтожив солдат, которые должны были ее доставить.
Об этом рассказали в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Среди российских оккупантов есть "каста" солдат-смертников. Их командиры отправляют доставлять провизию и БК на позиции ВС РФ, но фактически это дорога в один конец, поскольку на них охотятся украинские дроны.
"Верблюды" — специальная профессия в российской армии. Фактически это смертники, которые пешком таскают на позиции БК, провизию, горючее и тому подобное. Бойцы 63 бригады уничтожают их регулярно", — рассказали в бригаде.
Так, на днях, украинские защитники уничтожили трех россиян, которые шагали с ручной кладью по украинским степям.
Бойцы 63 бригады считают, что они умудрились нарушить все возможные правила выживания:
- не быть москалем;
- не воевать с украинцами;
- не передвигаться по открытой местности, особенно днем;
- не скапливаться;
- не носить легковоспламеняющиеся вещества.
Из-за этого оккупанты поплатились жизнью.
Напомним, что 22 апреля сообщалось, что российские оккупанты пошли в наступление на Харьковском направлении и пытаются прорвать оборону ВСУ. Украинские защитники отбивают вражеские атаки.
20 апреля сообщалось, что РФ пользуются "пасхальным перемирием" для возобновления дальнейших активных штурмов.