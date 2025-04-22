"Особливо відзначились": ЗСУ знищили окупантів-"верблюдів"
Українські захисники на одній з ділянок фронту залишили російських окупантів без провізії, знищивши солдат, які мали її доправити.
Про це розповіли в 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.
Серед російських окупантів є "каста" солдатів-смертників. Їх командири відправляють доправляти провізію і БК на позиції ЗС РФ, але фактично це дорога в один кінець, оскільки на них полюють українські дрони.
"Верблюди" – спеціальна професія в російському війську. Фактично це смертники, які пішки таскають на позиції БК, провізію, пальне тощо. Бійці 63 бригади знищують їх регулярно", — розповіли у бригаді.
Так, днями, українські захисники знищили трьох росіян, які чимчикували з ручною поклажею українськими степами.
Бійці 63 бригади вважають, що вони примудрились порушити всі можливі правила виживання:
- не бути москалем;
- не воювати з українцями;
- не пересуватись по відкритій місцевості, особливо вдень;
- не скупчуватись;
- не носити легкозаймисті речовини.
Через це окупанти поплатилися життям.
Нагадаємо, що 22 квітня повідомлялося, що російські окупанти пішли в наступ на Харківському напрямку і намагаються прорвати оборону ЗСУ. Українські захисники відбивають ворожі атаки.
20 квітня повідомлялося, що РФ користуються "великоднім перемир'ям" для відновлення подальших активних штурмів.