"Особливо відзначились": ЗСУ знищили окупантів-"верблюдів"

Українські захисники на одній з ділянок фронту залишили російських окупантів без провізії, знищивши солдат, які мали її доправити.

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Про це розповіли в 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Серед російських окупантів є "каста" солдатів-смертників. Їх командири відправляють доправляти провізію і БК на позиції ЗС РФ, але фактично це дорога в один кінець, оскільки на них полюють українські дрони.

"Верблюди" – спеціальна професія в російському війську. Фактично це смертники, які пішки таскають на позиції БК, провізію, пальне тощо. Бійці 63 бригади знищують їх регулярно", — розповіли у бригаді.

Так, днями, українські захисники знищили трьох росіян, які чимчикували з ручною поклажею українськими степами.

Бійці 63 бригади вважають, що вони примудрились порушити всі можливі правила виживання:

не бути москалем;

не воювати з українцями;

не пересуватись по відкритій місцевості, особливо вдень;

не скупчуватись;

не носити легкозаймисті речовини.

Через це окупанти поплатилися життям.

Нагадаємо, що 22 квітня повідомлялося, що російські окупанти пішли в наступ на Харківському напрямку і намагаються прорвати оборону ЗСУ. Українські захисники відбивають ворожі атаки.

20 квітня повідомлялося, що РФ користуються "великоднім перемир'ям" для відновлення подальших активних штурмів.