Нашли слабое место: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Торецка и движутся к трассе, — DeepState

ВС РФ удалось нащупать слабое место в украинской обороне в Донецкой области в районе города Торецк. Поэтому они начинают развивать успехи с намерением выйти к трассе на город.

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Об этом сообщают аналитики DeepState.

ВС РФ продолжают развивать успех юго-западнее Торецка. По информации аналитиков, российским оккупантам за довольно короткий промежуток времени удалось существенно продвинуться, оккупировав Пантелеймоновку, Валентиновку и занять практически весь населенный пункт Сухая Балка. Также они уже пробуют делать штурмы в направлении Романовки.

"Довольно неприятная ситуация складывается в этом районе, где к*цапы после долгих попыток нашли слабое место в обороне. Врагу до сих пор не удается провалить оборону украинских военных по отрезку Леонидовка-Петровка-Щербиновка. Какие бы они усилия не прилагали, используя постоянное давление пехоты с поддержкой техники — все безуспешно", — пишут аналитики.

Карта боев в районе Торецка

Они отмечают, что прорыв украинской обороны в районе Пантелеймоновки — Валентиновки дает россиянам возможность развивать успех с правого фланга Сил Обороны в районе Торецка и, в частности, обойти ту же Щербиновку.

"После Романовки, скорее всего, кацапы будут пытаться выйти к Александро-Калиновому и Катериновке, чтобы овладеть логистикой, в частности, самого Торецка, где достаточно огневого контроля, как показала неоднократная практика на других участках фронта", — прогнозируют аналитики.

В дневной сводке Генштаба ВСУ 23 апреля сообщалось, что на Торецком направлении ВС РФ осуществили 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

Напомним, что 23 апреля сообщалось, что ВС РФ в Донецкой области захватили село Сухая Балка и установили триколор на здании местной школы. Они также начали закрепляться на новых позициях.

Также сообщалось, что за 3-ю неделю апреля ВС РФ потеряли 7 740 бойцов и это несмотря на так называемое "Пасхальное перемирие".