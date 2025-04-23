Знайшли слабке місце: ЗС РФ прорвали оборону ЗСУ в районі Торецька і рухаються до траси, — DeepState

ЗС РФ вдалося нащупати слабке місце в українській обороні на Донеччині в районі міста Торецьк. Через це вони починають розвивати успіхи з наміром вийти до траси на місто.

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Про це повідомляють аналітики DeepState.

ЗС РФ продовжують розвивати успіх південно-західніше від Торецька. За інформацією аналітиків, російським окупантам за доволі короткий проміжок часу вдалося суттєво просунутися, окупувавши Пантелеймонівку, Валентинівку та зайняти практично весь населений пункт Суха Балка. Також вони вже пробують робити штурми в напрямку Романівки.

"Досить неприємна ситуація складається в цьому районі, де к*цапи після довгих спроб знайшли слабке місце в обороні. Ворогу досі не вдається провалити оборону українських військових по відтинку Леонідівка-Петрівка-Щербинівка. Які б вони зусилля не докладали, використовуючи постійний тиск піхоти з підтримкою техніки — все безуспішно", — пишуть аналітики.

Карта боїв в районі Торецька

Вони наголошують, що прорив української оборони в районі Пантелеймонівки — Валентинівки дає росіянам можливість розвивати успіх з правого флангу Сил Оборони в районі Торецька і, зокрема, обійти ту ж Щербинівку.

"Після Романівки, скоріше за все, кацапи будуть намагатися вийти до Олександро-Калинового і Катеринівки, щоб оволодіти логістикою, зокрема, самого Торецька, де достатньо вогневого контролю, як показала неодноразова практика на інших ділянках фронту", — прогнозують аналітики.

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 23 квітня повідомлялося, що на Торецькому напрямку ЗС РФ здійснили 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

Нагадаємо, що 23 квітня повідомлялося, що ЗС РФ на Донеччині захопили село Суха Балка і встановили триколор на будівлі місцевої школи. Вони також почали закріплюватися на нових позиціях.

Також повідомлялося, що за 3-й тиждень квітня ЗС РФ втратили 7 740 бійців і це попри так зване "Великоднє перемир'я".