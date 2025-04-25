Удар дрона по укрытию ЧАЭС: сгорело 50% защитной арки над разрушенным энергоблоком, — эксперт

Из-за атаки российского дрона на Чернобыльскую атомную электростанцию примерно наполовину сгорела арка, которая находилась над разрушенным энергоблоком.

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Об этом сообщает экс-работник ЧАЭС Александр Купной в эфире "Новости.Live".

"По тому, где пожарные делали отверстие, могу предположить, что около 50% начинки из минваты разрушено. Кроме того, туда воду лили, и минвата насыщена водой", — отметил он.

Специалист добавил, что минеральная вата не горела, однако она набухла и деформировалась. Поэтому ее надо менять.

По словам Александра Купного, внешняя оболочка арки двухслойная. Она состоит из внешней и внутренней оболочки, между которыми 12 метров межарочного пространства. Дрон попал в многослойную внешнюю обшивку, где используется минвата и каучуковые прослойки. В случае неправильного изготовления материалы вполне могут гореть.

Он уточнил, что нарушение технологии изготовления этого материала довольно часто встречается при производстве минваты. Поэтому на крышах часто возникают пожары.

"Не исключаю, что и в этом случае были какие-то масштабные поставки, и нам поставили именно такую минвату. То есть горела или тлела минвата и эта мембрана. Я считаю, поэтому пожар распространялся внутри внешней обшивки. Он охватил большую территорию", — добавил Александр Купный.

Напомним, ударный дрон ВС РФ попал в объект "Укрытие" ночью 14 февраля и взорвался. В Офисе президента заявили тогда, что россияне специально атаковали объект.

Позже специалисты отмечали, что защитный саркофаг на Чернобыльской АЭС строили без учета ударов БПЛА. Взрыв повредил внешний слой щита, теперь конструкции грозит коррозия, рассказали технические специалисты.