Удар дрона по укриттю ЧАЕС: згоріло 50% захисної арки над зруйнованим енергоблоком, — експерт

Через атаку російського дрона на Чорнобильську атомну електростанцію приблизно наполовину згоріла арка, яка знаходилась над зруйнованим енергоблоком.

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Про це повідомляє експрацівник ЧАЕС Олександр Купний в ефірі "Новини.Live".

"За тим, де пожежники робили отвір, можу припустити, що близько 50% начинки з мінвати зруйновано. Крім того, туди воду лили, і мінвата насичена водою", — зазначив він.

Фахівець додав, що мінеральна вата не горіла, однак вона набрякла і деформувалась. Тому її треба міняти.

За словами Олександра Купного, зовнішня оболонка арки двошарова. Вона складається із зовнішньої та внутрішньої оболонки, між якими 12 метрів міжнародного простору. Дрон потрапив у багатошарову зовнішню обшивку, де використовується мінвата та каучукові прошарки. В разі неправильного виготовлення матеріали цілком можуть горіти.

Він уточнив, що порушення технології виготовлення цього матеріалу досить часто зустрічається при виробництві мінвати. Тому на дахах часто виникають пожежі.

"Не виключаю, що й у цьому випадку були якісь масштабні постачання, і нам поставили саме таку мінвату. Тобто горіла або тліла мінвата і ця мембрана. Я вважаю, тому пожежа поширювалася всередині зовнішньої обшивки. Вона охопила велику територію", — додав Олександр Купний.

Нагадаємо, ударний дрон ЗС РФ влучив в об'єкт "Укриття" вночі 14 лютого і вибухнув. В Офісі президента заявили тоді, що росіяни спеціально атакували об'єкт.

Пізніше фахівці зазначали, що захисний саркофаг на Чорнобильській АЕС будували без урахування ударів БПЛА. Вибух пошкодив зовнішній шар щита, тепер конструкції загрожує корозія, розповіли технічні фахівці.