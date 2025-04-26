Пылают квартиры: Россия атаковала БпЛА жилую многоэтажку на Днепропетровщине

Ночью 26 апреля российский дрон ударил по жилой девятиэтажке в городе Каменское, что на Днепропетровщине. На месте атаки поднялся пожар, есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Related video

Фокус собрал информацию о вражеской атаке по Каменскому.

Воздушная тревога на Днепропетровщине была объявлена еще вечером 25 апреля. Около 22:20 часов в Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили, что вражеские БпЛА движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

Около 23:00 часов в ведомстве информировали о движении ударных БпЛА в направлении Днепра и Каменского. Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак призвал жителей находиться в безопасных местах из-за беспилотников, зафиксированных в небе над областью.

Скриншот | сообщение председателя ОВА

Атака на Днепропетровщину продолжилась и после полуночи — мониторинговые каналы предупредили о новых угрозах для Днепра и Каменского.

Вскоре в Днепре прогремела серия взрывов.

Скриншот | сообщение о взрывах в местном паблике

Также ночью было шумно в Каменском — административном центре Каменской городской громады и Каменского района Днепропетровской области.

Около 03:40 часов глава ОВА сообщил о последствиях атаки по городу. Выяснилось, что один из ударных БпЛА попал в жилой девятиэтажный дом, из-за чего поднялся пожар в квартирах и есть пострадавшие.

Сергей Лысак также сообщил, что все оперативные службы прибыли на места. Последствия вражеского обстрела уточняются, спасатели работают над ликвидацией пожара в доме. Больше подробностей по атаке председатель ОВА анонсировал на утро.

По состоянию на 04:25 часов воздушную тревогу в Днепропетровской области отменили.

Атака российских БпЛА ночью 26 апреля: где еще прозвучали взрывы

Отметим, что ночью 26 апреля Россия также атаковала город Кропивницкий Кировоградской области. Там прозвучала серия взрывов.

Вскоре в Кировоградской ОГА сообщили, что в результате атаки России повреждена инфраструктура, есть разрушения складских помещений. Также один из дронов повредил башню мобильной связи в Липняжской общине.

Напомним, 26 апреля Сергей Флеш сообщил, что Россия начала атаковать Украину новым видом ударных БпЛА.

Ночью 25 апреля Россия атаковала Харьков БпЛА, из-за чего в городе поднялся пожар: под прицелом оказались гражданские предприятия и жилые дома.