Палають квартири: Росія атакувала БпЛА житлову багатоповерхівку на Дніпропетровщині

Уночі 26 квітня російський дрон вдарив по житловій дев'ятиповерхівці у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині. На місці атаки здійнялася пожежа, є постраждалі, серед них — дитина.

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Фокус зібрав інформацію щодо ворожої атаки по Кам'янському.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині було оголошено ще увечері 25 квітня. Близько 22:20 години у Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили, що ворожі БпЛА рухаються через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.

Близько 23:00 години у відомстві інформували про рух ударних БпЛА у напрямку Дніпра та Кам'янського. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав мешканців перебувати у безпечних місцях через безпілотники, зафіксовані у небі над областю.

Скріншот | повідомлення голови ОВА

Атака на Дніпропетровщину продовжилася і після опівночі — моніторингові канали попередили про нові загрози для Дніпра та Кам'янського.

Невдовзі у Дніпрі пролунала серія вибухів.

Скріншот | повідомлення про вибухи у місцевому пабліку

Також уночі було гучно у Кам'янському — адміністративному центрі Кам'янської міської громади та Кам'янського району Дніпропетровської області.

Близько 03:40 години голова ОВА повідомив про наслідки атаки по місту. З'ясувалося, що один із ударних БпЛА влучив у житловий дев'ятиповерховий будинок, через що здійнялася пожежа у квартирах та є постраждалі.

Сергій Лисак також повідомив, що всі оперативні служби прибули на місцях. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, рятувальники працюють над ліквідацією пожежі у будинку. Більше подробиць щодо атаки голова ОВА анонсував на ранок.

Станом на 04:25 годину повітряну тривогу у Дніпропетровській області скасували.

Атака російських БпЛА уночі 26 квітня: де ще пролунали вибухи

Зазначимо, що вночі 26 квітня Росія також атакувала місто Кропивницький Кіровоградської області. Там пролунала серія вибухів.

Невдовзі у Кіровоградській ОВА повідомили, що внаслідок атаки Росії ушкоджено інфраструктуру, є руйнування складських приміщень. Також один із дронів пошкодив вежу мобільного зв'язку у Липнязькій громаді.

Нагадаємо, 26 квітня Сергій Флеш повідомив, що Росія почала атакувати Україну новим видом ударних БпЛА.

Уночі 25 квітня Росія атакувала Харків БпЛА, через що у місті здійнялася пожежа: під прицілом опинилися цивільні підприємства та житлові будинки.