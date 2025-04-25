У Харкові пролунали вибухи: через атаку російських БпЛА у місті здійнялася пожежа

Уночі 25 квітня пролунала серія вибухів у Харкові: російська армія вдарила по місту ударними безпілотниками, через що постраждали цивільні підприємства та житлові будинки.

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Фокус зібрав інформацію щодо наслідків нічної атаки по Харкову.

Близько опівночі у Telegram-каналі Повітряних сил України попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Харківській області. Дрони рухалися зі сходу у напрямку обласного центру, й невдовзі дісталися Харкова.

Близько 00:20 години міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи, що пролунали у місті, та попередив про нові загрози ударів БпЛА.

Близько 00:30 години стало відомо про перші наслідки ворожої атаки. За інформацією Терехова, росіяни вдарили БпЛА по території цивільних підприємств, там здійнялися пожежі. Зокрема постраждало підприємство у Слобідському районі Харкова.

Скріншот | допис мера Терехова

Невдовзі Терехов повідомив, що станом на 01:00 годину у Харкові зафіксовано п'ять ударів російських безпілотників.

Також міський голова попередив про рух нових груп БпЛА у напрямку Харкова.

Станом на 01:10 годину з'ясувалося, що, попередньо, через атаку дронів у Харкові пошкоджено кілька приватних будинків.

У місцевих Telegram-каналах також повідомляють про сильну пожежу у Харкові, спричинену ворожою атакою.

Інші наслідки російської атаки по Харкову уточнюються. Повітряна тривога у Харківській області триває, моніторинги попереджають про рух нових груп ударних БпЛА у регіоні.

Нагадаємо, через атаку Росії по Києву 24 квітня постраждав Центральний палац одружень.

Також 24 квітня Фокус зібрав реакції українських зірок на нічну атаку по Києву.